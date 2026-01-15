Imagen de X con IA X anunció medidas para impedir que su IA Grok genere imágenes falsas sexualizadas.

"Ey, Grok, poneme bikini": la campaña que puso en aprietos a X

El movimiento internacional de indignación se intensificó en las últimas semanas contra Grok y la posibilidad que ofrece de modificar imágenes, en particular las publicadas en la red social X. Esta opción estaba permitiendo a los usuarios crear 'deepfakes' sexualizados de mujeres y menores de edad usando indicaciones como "ponla en bikini" o "quítale la ropa".

La semana pasada, Grok intentó desviar las críticas con una nueva política de monetización, anunciando en X que la generación y edición de imágenes quedaban "limitadas a los suscriptores de pago".

Pero ese anuncio solo alimentó aún más la indignación: la oficina del primer ministro británico, Keir Starmer, condenó la medida por considerarla un agravio a las víctimas y "no una solución", mientras que el regulador de medios británico, Ofcom, dijo el lunes que estaba abriendo una investigación para determinar si X incumplió la legislación del Reino Unido en relación a las imágenes sexuales.

Aumentando aún más la presión sobre la compañía de Musk, una coalición de 28 organizaciones de la sociedad civil envió este miércoles cartas abiertas a los directores ejecutivos de Apple y Google, instándolos a prohibir Grok y X en sus tiendas de aplicaciones ante el aumento de imágenes sexualizadas.

Indonesia y Malasia bloquearon el acceso a Grok, mientras que India dijo que X había eliminado miles de publicaciones y cientos de cuentas de usuario en respuesta a sus quejas.

La comisionada francesa para la infancia, Sarah El Hairy, dijo el martes que había remitido las imágenes generadas por Grok a la fiscalía francesa, al regulador de medios Arcom y a la Unión Europea. Esta última pidió la paralización total de la generación de ese tipo de contenido.

Un análisis realizado la semana pasada por la oenegé AI Forensics sobre más de 20.000 imágenes generadas por Grok reveló que más de la mitad representaban a personas con poca ropa, de las cuales el 81% eran mujeres y el 2% parecían menores de edad.