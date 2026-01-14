Cuánto va a costar un teléfono celular de alta gama sin aranceles en la Argentina

iphone 17

Posibles precios de los iPhone en la Argentina con aranceles cero a importación de celulares

Precios estimados para enero 2026):

iPhone 17 Pro (256 GB): Podría bajar de aproximadamente $2.899.999 a alrededor de $1.700.000.

iPhone 17 Pro Max (1 TB): Su precio en Paraguay es de unos US$1.930, equivalentes a unos $2.750.250, y se espera que baje en Argentina.

iPhone 13 (128 GB): Podría bajar de $1.199.999 a valores cercanos a los US$460 (unos $655.500) vistos en Paraguay.

iPhone 16 Pro Max (actual): Podría pasar de rondar los $2.125.000 a cerca de $1.720.000.

Qué pasará con los precios de los celulares

Con la eliminación total de los aranceles, desde este 15 de enero los celulares importados ingresarán al país con arancel cero. Desde el gobierno nacional justificaron la medida al señalar que los cambios "mejorarán las condiciones de oferta de los bienes alcanzados, reducirán los precios de mercado y facilitarán el acceso de los consumidores", además de promover la inclusión digital y el desarrollo tecnológico.

Asimismo, remarcaron que el objetivo central es estimular la competencia y que ello se traduzca en una baja de hasta el 30% en los precios finales, aunque aclararon que la reducción no será automática y dependerá del comportamiento del mercado, la oferta y la demanda.

Más allá de esto, desde la administración nacional no pueden definir cuándo la baja de aranceles impactará en el precio final de los dispositivos móviles.