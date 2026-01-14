Cuánto va a costar un teléfono celular de alta gama sin aranceles en la Argentina
A partir de este jueves rige la eliminación de aranceles para la importación de teléfonos celulares, lo que busca una reducción importante de precios.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que a partir de este jueves 15 de enero, el mercado tecnológico argentino experimentará un cambio significativo con la entrada en vigencia del arancel cero para la importación de teléfonos celulares, lo que busca que se bajen los precios de los teléfonos, incluso los de alta gama como los iPhone.
La medida, que marca el fin de una política de protección arancelaria para estos dispositivos, fue destacada por el jefe de ministros, quien anticipó una mejora inmediata en las condiciones de oferta y valores de venta al público.
“A partir de mañana, los aranceles de importación de celulares pasarán a ser del 0%. Menos impuestos, más competencia y mejores precios para todos. Dios bendiga a la República Argentina”, prometió el funcionario.
En este sentido, se comenzó a especular con los posibles nuevos valores de los celulares más buscados. Por caso, un iPhone sin aranceles en la Argentina, a partir de enero de 2026, debería ver una reducción significativa, con proyecciones de baja del 30% en modelos de alta gama y precios más cercanos a los de Chile o Paraguay.
Así, un iPhone 17 Pro, actualmente el modelo más caro, podría bajar de $2.900.000 a alrededor de $1.700.000, aunque los precios finales dependen de la logística, IVA y competencia.
Posibles precios de los iPhone en la Argentina con aranceles cero a importación de celulares
Precios estimados para enero 2026):
- iPhone 17 Pro (256 GB): Podría bajar de aproximadamente $2.899.999 a alrededor de $1.700.000.
- iPhone 17 Pro Max (1 TB): Su precio en Paraguay es de unos US$1.930, equivalentes a unos $2.750.250, y se espera que baje en Argentina.
- iPhone 13 (128 GB): Podría bajar de $1.199.999 a valores cercanos a los US$460 (unos $655.500) vistos en Paraguay.
- iPhone 16 Pro Max (actual): Podría pasar de rondar los $2.125.000 a cerca de $1.720.000.
Qué pasará con los precios de los celulares
Con la eliminación total de los aranceles, desde este 15 de enero los celulares importados ingresarán al país con arancel cero. Desde el gobierno nacional justificaron la medida al señalar que los cambios "mejorarán las condiciones de oferta de los bienes alcanzados, reducirán los precios de mercado y facilitarán el acceso de los consumidores", además de promover la inclusión digital y el desarrollo tecnológico.
Asimismo, remarcaron que el objetivo central es estimular la competencia y que ello se traduzca en una baja de hasta el 30% en los precios finales, aunque aclararon que la reducción no será automática y dependerá del comportamiento del mercado, la oferta y la demanda.
Más allá de esto, desde la administración nacional no pueden definir cuándo la baja de aranceles impactará en el precio final de los dispositivos móviles.
Temas
Las Más Leídas
Dejá tu comentario