Turismo en Argentina: los pintorescos pueblitos elegidos como los mejores del mundo para visitar
La ONU destacó a dos localidades de Argentina entre los destinos elegidos por su atractivo, una distinción que impulsa el turismo nacional.
La Argentina se destacó nuevamente en el ámbito global del turismo internacional, gracias a Una pequeña localidad consiguió destacarse entre los destinos turísticos más reconocidos a nivel internacional y llamó la atención por su particular propuesta. El pueblo fue distinguido por conservar su identidad local mientras recibe turistas de diferentes partes del mundo.
Entre sus principales atractivos se encuentran los paisajes naturales, una cultura con profundas raíces y el compromiso con un modelo de turismo sustentable.
La distinción forma parte de un ranking internacional de turismo rural que analizó más de 270 destinos ubicados en distintos continentes. La elección estuvo a cargo de ONU Turismo, que valoró especialmente a las comunidades capaces de combinar naturaleza, cultura y turismo responsable.
Cuáles son los dos pueblos más destacados
Maimará fue distinguido a nivel internacional y se convirtió en uno de los pueblos más destacados del mundo para visitar en 2026. De los ocho destinos que representaron al país en esta competencia, solo Maimará y Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes, alcanzaron el máximo reconocimiento. El jurado valoró especialmente el trabajo de la comunidad jujeña para proteger su patrimonio cultural y natural y desarrollar un modelo de turismo sostenible.
Ubicado en plena Quebrada de Humahuaca, Maimará recibió esta distinción durante una ceremonia internacional realizada en Huzhou, China. El reconocimiento llegó luego de que el destino fuera incluido entre los mejores pueblos del mundo para conocer en 2026, en una región que además cuenta con la declaración de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
El premio representa un impulso para el turismo argentino, ya que no solo proyecta a Maimará hacia el escenario internacional, sino que también refuerza la imagen de Argentina como destino rural. La localidad ofrece una propuesta alejada de los circuitos masivos, con experiencias vinculadas a la naturaleza, las tradiciones y la vida de sus habitantes.
Uno de los grandes atractivos de Maimará es su producción de flores. Sus extensos cultivos de rosas, gladiolos y claveles forman parte del paisaje local y conviven con otra actividad que ganó protagonismo en los últimos años: la elaboración de vinos de altura. Esta tradición permitió el desarrollo de bodegas reconocidas y dio lugar a la tradicional Vendimia del Bayeh, una celebración que reúne a turistas y productores.
La cultura jujeña también ocupa un lugar fundamental en la identidad del pueblo. El Carnaval, las celebraciones dedicadas a la Pachamama y el Día de Todos los Santos mantienen vigentes costumbres transmitidas de generación en generación. Esa combinación entre patrimonio, comunidad y tradiciones fue uno de los aspectos centrales considerados para otorgarle el reconocimiento.
Con una población de poco más de 5.000 habitantes, Maimará está rodeada por la Paleta del Pintor, uno de los paisajes más emblemáticos y fotografiados del norte argentino. El destino logra integrar en un mismo escenario la actividad agrícola, las costumbres ancestrales y una propuesta de turismo rural cada vez más buscada.
A este crecimiento se sumó la llegada del Tren Solar de la Quebrada, que mejoró la conexión con distintos puntos de la región y favoreció el movimiento turístico. La incorporación de este medio de transporte también acompaña la búsqueda de alternativas más sustentables para recorrer uno de los principales corredores turísticos del norte del país.
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