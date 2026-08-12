Turismo en Argentina: los pintorescos pueblitos elegidos como los mejores del mundo para visitar

El premio representa un impulso para el turismo argentino, ya que no solo proyecta a Maimará hacia el escenario internacional, sino que también refuerza la imagen de Argentina como destino rural. La localidad ofrece una propuesta alejada de los circuitos masivos, con experiencias vinculadas a la naturaleza, las tradiciones y la vida de sus habitantes.

Uno de los grandes atractivos de Maimará es su producción de flores. Sus extensos cultivos de rosas, gladiolos y claveles forman parte del paisaje local y conviven con otra actividad que ganó protagonismo en los últimos años: la elaboración de vinos de altura. Esta tradición permitió el desarrollo de bodegas reconocidas y dio lugar a la tradicional Vendimia del Bayeh, una celebración que reúne a turistas y productores.

La cultura jujeña también ocupa un lugar fundamental en la identidad del pueblo. El Carnaval, las celebraciones dedicadas a la Pachamama y el Día de Todos los Santos mantienen vigentes costumbres transmitidas de generación en generación. Esa combinación entre patrimonio, comunidad y tradiciones fue uno de los aspectos centrales considerados para otorgarle el reconocimiento.

Con una población de poco más de 5.000 habitantes, Maimará está rodeada por la Paleta del Pintor, uno de los paisajes más emblemáticos y fotografiados del norte argentino. El destino logra integrar en un mismo escenario la actividad agrícola, las costumbres ancestrales y una propuesta de turismo rural cada vez más buscada.

A este crecimiento se sumó la llegada del Tren Solar de la Quebrada, que mejoró la conexión con distintos puntos de la región y favoreció el movimiento turístico. La incorporación de este medio de transporte también acompaña la búsqueda de alternativas más sustentables para recorrer uno de los principales corredores turísticos del norte del país.