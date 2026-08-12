Jujuy 2026: el pueblo con menos de 300 habitantes que tiene unos paisajes de otro mundo
Reconocido internacionalmente por su turismo rural, es una escapada ideal para quienes buscan conocer una cara auténtica del norte argentino.
El norte argentino guarda destinos que todavía mantienen intacta buena parte de su identidad cultural. Entre montañas, caminos angostos y pequeñas comunidades, aparecen pueblos que ofrecen una experiencia muy distinta a la de los centros turísticos más concurridos.
Uno de ellos es una localidad jujeña de menos de 300 habitantes ubicada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. El pueblo se destaca por sus calles estrechas, sus casas tradicionales, las artesanías locales y un entorno de cerros que cambia de colores según la luz del día.
Su perfil también está fuertemente ligado al turismo rural y comunitario. Muchos de sus habitantes participan de actividades vinculadas con hospedaje, gastronomía, guiadas y producción artesanal, lo que permite a los visitantes acercarse de manera directa a las costumbres de la región.
Qué se puede hacer en Caspalá
Uno de los principales atractivos es simplemente recorrer el pueblo a pie y descubrir sus pequeñas calles, viviendas tradicionales y ferias artesanales. Allí se pueden encontrar prendas, tejidos, mates y diferentes productos elaborados por los habitantes de la zona.
También sobresale la Iglesia de Santa Rosa de Lima, una construcción levantada durante el siglo XIX que forma parte del patrimonio histórico de Caspalá. En su interior se conserva la imagen de la patrona del pueblo y antiguas campanas vinculadas con la historia religiosa de la comunidad.
Otro punto recomendado es El Antigüito, un sector donde permanecen construcciones realizadas con barro y piedra que permiten conocer cómo eran los antiguos asentamientos de la región.
A esto se suma Pueblo Viejo, otro sitio de interés arqueológico que refleja la presencia de comunidades que habitaron estas montañas mucho antes de la conformación del pueblo actual.
Para quienes disfrutan de la naturaleza, el entorno ofrece senderos entre cerros, quebradas y paisajes de altura. La tranquilidad del lugar y la escasa urbanización permiten hacer caminatas, sacar fotografías y disfrutar de vistas panorámicas prácticamente sin ruido.
Dónde queda Caspalá
Caspalá está ubicado en el departamento Valle Grande, en la provincia de Jujuy. Se encuentra en una zona montañosa rodeada por cerros que superan los 3.000 metros sobre el nivel del mar.
Su ubicación relativamente aislada ayudó a preservar muchas de sus tradiciones y su arquitectura típica. El paisaje combina montañas, pequeños valles y caminos que atraviesan una de las regiones menos urbanizadas de Jujuy.
En 2021, el pueblo obtuvo reconocimiento dentro del programa Best Tourism Villages, que destacó localidades rurales por la preservación de su patrimonio y el desarrollo del turismo como herramienta para fortalecer las comunidades locales.
Cómo llegar a Caspalá
Llegar a Caspalá requiere atravesar caminos de montaña, por lo que el viaje forma parte de la experiencia. Desde San Salvador de Jujuy, el recorrido puede realizarse en vehículo hasta la zona de Valle Grande y continuar por rutas provinciales y caminos serranos.
Debido a las características del terreno, algunos tramos son sinuosos y demandan conducir con precaución. Antes de viajar conviene consultar el estado de los caminos y las condiciones meteorológicas, especialmente durante la temporada de lluvias.
Para quienes parten desde Buenos Aires, una de las alternativas más prácticas es viajar en avión hasta San Salvador de Jujuy y desde allí continuar por tierra.
Por su reducido tamaño y su ubicación entre montañas, Caspalá conserva un ritmo tranquilo y una identidad muy marcada. Esa combinación de paisajes, historia y tradiciones locales lo convierte en uno de los destinos más particulares para descubrir en Jujuy.
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