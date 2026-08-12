Jujuy 2026: el pueblo con menos de 300 habitantes que tiene unos paisajes de otro mundo

Otro punto recomendado es El Antigüito, un sector donde permanecen construcciones realizadas con barro y piedra que permiten conocer cómo eran los antiguos asentamientos de la región.

A esto se suma Pueblo Viejo, otro sitio de interés arqueológico que refleja la presencia de comunidades que habitaron estas montañas mucho antes de la conformación del pueblo actual.

Para quienes disfrutan de la naturaleza, el entorno ofrece senderos entre cerros, quebradas y paisajes de altura. La tranquilidad del lugar y la escasa urbanización permiten hacer caminatas, sacar fotografías y disfrutar de vistas panorámicas prácticamente sin ruido.

Dónde queda Caspalá

Caspalá está ubicado en el departamento Valle Grande, en la provincia de Jujuy. Se encuentra en una zona montañosa rodeada por cerros que superan los 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Su ubicación relativamente aislada ayudó a preservar muchas de sus tradiciones y su arquitectura típica. El paisaje combina montañas, pequeños valles y caminos que atraviesan una de las regiones menos urbanizadas de Jujuy.

En 2021, el pueblo obtuvo reconocimiento dentro del programa Best Tourism Villages, que destacó localidades rurales por la preservación de su patrimonio y el desarrollo del turismo como herramienta para fortalecer las comunidades locales.

Cómo llegar a Caspalá

Llegar a Caspalá requiere atravesar caminos de montaña, por lo que el viaje forma parte de la experiencia. Desde San Salvador de Jujuy, el recorrido puede realizarse en vehículo hasta la zona de Valle Grande y continuar por rutas provinciales y caminos serranos.

Debido a las características del terreno, algunos tramos son sinuosos y demandan conducir con precaución. Antes de viajar conviene consultar el estado de los caminos y las condiciones meteorológicas, especialmente durante la temporada de lluvias.

Para quienes parten desde Buenos Aires, una de las alternativas más prácticas es viajar en avión hasta San Salvador de Jujuy y desde allí continuar por tierra.

Por su reducido tamaño y su ubicación entre montañas, Caspalá conserva un ritmo tranquilo y una identidad muy marcada. Esa combinación de paisajes, historia y tradiciones locales lo convierte en uno de los destinos más particulares para descubrir en Jujuy.