Alberto Barbieri: "No hay una universidad en el mundo con las características de la UBA"

“Es un orgullo el reconocimiento que tenemos de la comunidad internacional y un dato importante es que entre las 100 primeras, de las 26 mil universidades que hay en el mundo, es la única pública, masiva y gratuita. Así es cómo nos miran desde afuera por la calidad de nuestros graduados y graduadas, docentes, investigadores pese a que a veces nos castigamos tanto”, expresó el rector de la UBA, Alberto Barbieri, en una entrevista a Pablo Duggan en C5N.

La UBA cuenta con más de 320 mil alumnos en grado y cerca de 35 mil en posgrado. “Siempre digo que la UBA es una singularidad, no hay una universidad de estas características en el mundo”, remarcó.

Al ser consultado por declaraciones de dirigentes como Javier Milei que impulsan un arancelamiento de la Educación, Barbieri afirmó que “a lo largo de la historia siempre hubo personajes que algunos con intencionalidad política claramente y otros por desconocimiento, critican algo que claramente en el mundo nos admiran por eso”.

“Yo creo que es lo que necesita nuestro país, sobre todo en educación, son políticas de mediano y largo plazo que se mantengan en el tiempo. La educación es de mediano y largo plazo, no es instantánea. Entonces yo creo que en este tema es una de las clásicas cuestiones en donde se tiene que poner de acuerdo la dirigencia política”, agregó.

El 31 de julio termina su mandato al frente del rectorado tras ocho años de mandato, en los cuales se produjo un proceso de internacionalización de la UBA: cuando asumió en 2014 la universidad ocupaba el puesto 209°.

“Yo fui el que propuso que se implementara que los rectores no puedan estar más de dos mandatos seguidos. Esto lo hice en mi segundo mandato y legalmente era la única persona que se podía volver presentar pero es vale mucho más el ejemplo, la ética y mostrar que estoy totalmente de acuerdo con que haya alternancia”, contó Barbieri.

A modo de balance, publicó un video en las redes sociales de la universidad. “En estos ocho años tuvimos la suerte de poder llevar adelante en un contexto económico y político, como nos suele pasar en nuestro país, muy volátil, muchísimas obras de infraestructura y adecuación físico, funcional y tecnológica de las diferentes carreras, áreas y facultades de nuestra universidad”, sostuvo Barbieri sobre la creación de la Escuela Técnica de Lugano, el edificio Cero+infinito en Ciudad Universitaria, las obras en las Facultades de Psicología, Arquitectura, Ciencias Sociales, Filosofía y letras, entre otras.

“Sinceramente creí que iba a hacer mucho más de lo que hice, pero estoy muy conforme con lo que hice. Me queda muy claro que dejamos una universidad en franco crecimiento y muy bien valorizada tanto a nivel nacional como internacional. Siempre voy a intentar hacer cada vez más cosas. Hicimos muchas y nos quedaron muchas para hacer, pero la UBA las seguirá haciendo”, concluyó.