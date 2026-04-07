Qué pasará con los colectivos este miércoles tras la amenaza de paro de las empresas
Las cámaras empresarias habían dispuesto la medida por deudas en subsidios, pero tras el compromiso oficial de transferir fondos, funcionarán de forma limitada.
Tras el compromiso del Gobierno nacional de abonar parte de la deuda en subsidios, desde la Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) informaron que este miércoles 8 de abril los colectivos continuarán funcionando con un cronograma reducido.
"El Gobierno se comprometió a pagar parte de la deuda. Tengamos en cuenta que el monto asciende a 115 mil millones de pesos que se deben desde agosto del año pasado. Durante esta noche se estarán depositando cerca de 56 mil millones", explicó Marcelo Pasciutto, director de CETUBA, en diálogo con Radio 10.
Si bien el pago permitió desactivar el lock out total, las empresas advirtieron que continuarán operando con un esquema de emergencia ante la falta de recursos: "Hay empresas que no tienen gasoil para circular con normalidad. Los fondos no están", señaló.
El empresario también cuestionó la falta de instancias de diálogo previas: "Esperábamos una reunión para ver cómo se podía tratar el tema, pero no nos llamaron". En ese marco, las compañías resolvieron sostener un servicio limitado: "Quedamos en que vamos a dar el mismo esquema de emergencia que se brindó en estos días".
"La última factura de gasoil es de 2.440 pesos por litro, mientras que en los costos reconocidos está a 1.700. Hay una diferencia de 700 pesos en uno de los insumos más importantes que tiene los colectivos", detalló.
Además, Marcelo Pasciutto advirtió sobre el impacto directo en la operatoria: "En las líneas nacionales hay una deuda de 19 millones por coche, son dos subsidios completos. Hay empresas con las cuentas en descubierto porque tienen que pagar salarios y combustible".
Qué líneas continuarán circulando con servicio reducido
Para este miércoles, numerosas líneas circularán con servicio reducido, entre ellas: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.
Aunque el pago parcial trajo algo de alivio, desde el sector advierten que la situación de fondo continúa sin resolverse y que el sistema sigue condicionado por la falta de financiamiento.
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