Qué pasará con los colectivos este miércoles tras la amenaza de paro de las empresas

Además, Marcelo Pasciutto advirtió sobre el impacto directo en la operatoria: "En las líneas nacionales hay una deuda de 19 millones por coche, son dos subsidios completos. Hay empresas con las cuentas en descubierto porque tienen que pagar salarios y combustible".

Qué líneas continuarán circulando con servicio reducido

Para este miércoles, numerosas líneas circularán con servicio reducido, entre ellas: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

Aunque el pago parcial trajo algo de alivio, desde el sector advierten que la situación de fondo continúa sin resolverse y que el sistema sigue condicionado por la falta de financiamiento.