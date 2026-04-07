Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Real Madrid vs. Bayern Múnich
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Real Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League 2025/26.
Por los cuartos de final de la Champions League 2025/26, Real Madrid y Bayern Múnich se medirán este martes desde las 16 en el estadio Santiago Bernabéu por la ida de los cuartos de final.
El conjunto español llega golpeado en el plano doméstico tras una serie de resultados adversos que complicaron seriamente sus aspiraciones en LaLiga. La reciente caída frente al Mallorca, sumada a la victoria del Barcelona en su visita al Atlético de Madrid, dejó al Merengue a siete puntos del liderazgo.
Por el lado de los bávaros, la realidad es muy distinta. El equipo alemán continúa mostrando una superioridad marcada en la Bundesliga, donde lidera con comodidad y mantiene una diferencia de nueve puntos sobre su perseguidor más cercano, el Borussia Dortmund. Incluso en partidos donde ha rotado piezas, como ocurrió en la victoria agónica por 3-2 ante Friburgo, el conjunto ha logrado sostener su rendimiento.
Más allá del presente de cada uno, el visitante llega con una cuenta pendiente frente al local, ya que acumula nueve encuentros consecutivos sin poder vencerlo en competiciones europeas. Este dato no pasa desapercibido en la previa de una serie que, históricamente, ha definido títulos y clasificaciones decisivas.
Formaciones de Real Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026
- Real Madrid: Andriy Lunin; Éder Militão, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Fran García; Federico Valverde, Aurelién Tchouaméni, Arda Güler, Thiago Pitarch; Kylian Mbappé y Vinícius Júnior DT: Álvaro Arbeloa.
- Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Staniši, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovi; Luis Díaz, Serge Gnabry, Michael Olise y Harry Kane. DT: Vicent Kompany.
Cómo ver en vivo Real Madrid vs. Bayern Múnich
La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario