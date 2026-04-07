Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Real Madrid vs. Bayern Múnich

real madrid luis diaz

Por el lado de los bávaros, la realidad es muy distinta. El equipo alemán continúa mostrando una superioridad marcada en la Bundesliga, donde lidera con comodidad y mantiene una diferencia de nueve puntos sobre su perseguidor más cercano, el Borussia Dortmund. Incluso en partidos donde ha rotado piezas, como ocurrió en la victoria agónica por 3-2 ante Friburgo, el conjunto ha logrado sostener su rendimiento.