Cuándo vuelven las lluvias al AMBA tras el mal clima de este martes: el anuncio de los pronosticadores

Se prevé una temperatura mínima de 16°C y una máxima que alcanzará los 20°C. Será una jornada fresca, con poca amplitud térmica debido a la cobertura nubosa.

El fenómeno más destacado será el viento remanente del sector sur/suroeste. Se esperan ráfagas que podrían oscilar entre los 50 y 59 km/h, especialmente durante la madrugada y la mañana, perdiendo fuerza hacia la tarde.

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Recomendaciones del SMN ante tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.