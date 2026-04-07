Cuándo vuelven las lluvias al AMBA tras el mal clima de este martes: el anuncio de los pronosticadores
Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no realizó ninguna advertencia al momento, el sitio Meteored reveló que nuevas tormentas son inminentes.
Hasta el momento, abril ha sido un mes sumamente inestable: con lluvias y tormentas en diferentes jornadas, el inicio del otoño ha sabido honrar la temporada y traer un frente frío que atraviesa todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Lo cierto es que, aunque aún el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no se expidió al respecto, el sitio Meteored anticipó la llegada de nuevas precipitaciones en las próximas horas: de acuerdo a los pronosticadores, el próximo domingo 12 de abril habrá nuevas lluvias, aunque las mismas estarían presentes en la madrugada.
Sin duda, este es un dato no menor para quienes planean salir el sábado por la noche: habrá lluvias.
Cómo estará el tiempo este miércoles 8 de abril
Para este miércoles 8 de abril, el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estará marcado por la transición tras el paso de la ciclogénesis que afectó a la región en el inicio de la semana. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada con nubosidad variable y condiciones que irán estabilizándose paulatinamente.
Luego de un martes de lluvias intensas y ráfagas, el pronóstico indica que la inestabilidad comenzará a retirarse. No obstante, la primera mitad del miércoles aún podría presentar lluvias aisladas y un cielo mayormente cubierto en gran parte de la ciudad y el conurbano.
Se prevé una temperatura mínima de 16°C y una máxima que alcanzará los 20°C. Será una jornada fresca, con poca amplitud térmica debido a la cobertura nubosa.
El fenómeno más destacado será el viento remanente del sector sur/suroeste. Se esperan ráfagas que podrían oscilar entre los 50 y 59 km/h, especialmente durante la madrugada y la mañana, perdiendo fuerza hacia la tarde.
Recomendaciones del SMN ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario