Alerta por paro de colectivos: más de 100 líneas podrían suspender su servicio
Las empresas alertaron por un posible paro de colectivos en el AMBA debido a fuertes deudas en los subsidios. Más de 100 líneas redujeron frecuencias.
Las empresas de transporte del AMBA advirtieron sobre un paro de colectivos. El reclamo principal se debe a una millonaria deuda que mantiene el Gobierno nacional en concepto de subsidios. Además, los empresarios denunciaron que los montos no fueron actualizados frente a los fuertes aumentos del gasoil.
El freno a los Subsidios y la falta de combustible
El representante de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), Daniel Tenisci, alertó que la crítica situación se agravó drásticamente en los últimos días. Según denunció, la administración de Javier Milei les adeuda el dinero de diciembre y parte de febrero, lo que deja a las empresas sin fondos suficientes para afrontar los sueldos de los choferes que vencen este mismo miércoles 8 de abril.
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La advertencia de un cese de actividades no surgió desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA), sino que fue impulsada directamente por el grupo de compañías ante la profunda asfixia financiera. "Si no llega el dinero antes del martes, las empresas se van a ver imposibilitadas a pagar el miércoles, que es el cuarto día hábil del mes", sentenció Tenisci. El dirigente aclaró que esto no se trata de un lockout patronal, sino de una racionalización obligada para evitar el colapso definitivo del sistema.
El valor del combustible también juega un rol central en esta crisis. "Nos vamos a quedar sin combustible. Recién el sábado nos entregó YPF. No nos entregan gasoil, no existe el subsidiado y tenemos que pagar de contado", aseguró el empresario, explicando que otras petroleras cancelaron pedidos confirmados y no están garantizando el suministro regular de hidrocarburos.
El AMBA en alerta por posible paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas
Desde el último miércoles, de manera netamente preventiva, un total de 104 líneas ya redujeron la frecuencia de sus servicios entre un 20% y un 25%. Esta drástica medida de contingencia afecta directamente a las jurisdicciones nacionales y porteñas que circulan uniendo la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Las empresas, respaldadas por la CEAP y otras tres grandes cámaras de transporte de la Provincia y la Ciudad, listaron las líneas que actualmente ya circulan con un diagrama acotado en las calles: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.
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