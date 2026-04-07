Alerta por paro de colectivos: más de 100 líneas podrían suspender su servicio

paro de colectivos.jpg Alerta por posible paro de colectivos

El AMBA en alerta por posible paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas

Desde el último miércoles, de manera netamente preventiva, un total de 104 líneas ya redujeron la frecuencia de sus servicios entre un 20% y un 25%. Esta drástica medida de contingencia afecta directamente a las jurisdicciones nacionales y porteñas que circulan uniendo la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Las empresas, respaldadas por la CEAP y otras tres grandes cámaras de transporte de la Provincia y la Ciudad, listaron las líneas que actualmente ya circulan con un diagrama acotado en las calles: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.