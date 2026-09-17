Una diputada quiere hacerle un homenaje a un ex presidente y cambiar el nombre de una región importante

El impacto en la capital y el retorno del homenaje histórico

Las sorpresivas declaraciones públicas sobre este drástico cambio en la nomenclatura territorial se dan precisamente en el marco de las etapas finales de la compleja reinstalación del icónico monumento a Baquedano en la emblemática plaza homónima, ubicada en el centro neurálgico de Santiago.

El demorado regreso de la histórica y pesada estatua a la rebautizada Plaza Baquedano, luego de los severos daños estructurales sufridos años atrás y su posterior proceso de meticulosa restauración donde el bronce recuperó su tradicional color verde, motivó a la parlamentaria a acelerar definitivamente la presentación del expediente.

Para la impulsora de esta ruidosa ley, el retorno de la figura del general a su respectivo sitial "en gloria y majestad" representa una coyuntura inmejorable para que todo el aparato del Estado le rinda los máximos honores correspondientes. Resta esperar cuál será la recepción institucional que esta particular iniciativa sobre la populosa región tendrá entre los demás bloques políticos dentro de las convulsionadas comisiones del Congreso, donde el debate promete ser sumamente acalorado.