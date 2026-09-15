Lionel Messi tendrá su gran despedida de la Selección Argentina: todos los detalles del homenaje

“A ver el último tango del mejor jugador del mundo”, expresó Tapia, ilusionado con el momento que se vivirá en el Monumental.

Messi anunció su retiro de la Selección argentina el 31 de agosto, después de casi dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste y luego de haber conquistado los principales títulos con el equipo nacional.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, escribió el futbolista al comunicar su decisión.

En aquella publicación también dejó una reflexión sobre su recorrido con la camiseta argentina: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también. Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”.

Los próximos partidos de la Selección

Antes de la despedida de Messi, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá tres compromisos en el país durante la próxima Fecha FIFA, que se desarrollará entre fines de septiembre y comienzos de octubre.

El primer encuentro será el 30 de septiembre ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego llegará el turno de Burkina Faso, el 3 de octubre, y finalmente Benín, el 6 de octubre, ambos partidos programados en el Monumental.

La AFA informó que los tres encuentros tendrán carácter de amistosos Clase A, una condición que también permitirá que algunos futbolistas comiencen a cumplir sus respectivas suspensiones durante estos compromisos.

Entre los jugadores sancionados aparecen Leandro Paredes, con 10 fechas; Nahuel Molina, con 7; Roberto Ayala, con 3; y Thiago Almada, con 1.

Además, los partidos estarán atravesados por restricciones de público debido a una sanción impuesta por la FIFA tras los incidentes registrados durante el Mundial. El primer encuentro tendrá un 50% del aforo permitido, mientras que la situación para el segundo partido todavía se encuentra en suspenso.

En ese contexto, el encuentro ante Benín aparece como la fecha marcada en el calendario para una noche especial: será la oportunidad de que Messi vuelva a ponerse la camiseta argentina ante su gente y reciba el homenaje que la AFA prepara para cerrar su ciclo con la Selección.