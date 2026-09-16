La reacción del exmarido de Julieta Prandi tras la confirmación de su condena: "Me voy a morir en cana"

Además de confirmar el veredicto y la pena de 18 años y seis meses de prisión, los jueces señalaron que no podían volver sobre esa decisión porque el acusado había elegido ser juzgado por un tribunal técnico, y esa había sido una determinación válida.

Sin embargo, la estrategia resultó inútil ante las pruebas presentadas durante el juicio que culminó el 12 de febrero del año pasado con el veredicto de culpabilidad para el empresario.

También sopesaron que Contardi tuvo una defensa adecuada, que conocía los hechos que se le imputaron y que no hubo afectación del principio de congruencia.

Pero lo de "defensa adecuada" es relativo, según Sicilia, si se tiene en cuenta que los abogados que lo precedieron en la tarea. "Yo entré para la casación y no atienden los agravios porque la defensa anterior no los interpuso", señaló.

"Ahí reconocen implícitamente una falta de defensa eficaz", indicó acerca de los planteos extemporáneos de la defensa.

Mientras los abogados de Contardi buscan la letra chica, Julieta Prandi se casó días atrás con su actual pareja, Emanuel Ortega, en una ceremonia por civil que dio que hablar no tanto la felicidad de los novios como por la ausencia de la familia del cantante.