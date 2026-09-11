"Te fuiste, pero me dejaste a tu novio": el polémico homenaje de una joven a su amiga fallecida
Un insólito posteo se viralizó en las últimas horas: una joven intentó homenajear a su amiga fallecida, pero una frase desató un escándalo en redes sociales.
Una publicación en TikTok pensada para recordar con cariño a una amiga que ya no está terminó convirtiéndose en uno de los virales más insólitos y debatidos del momento. La controversia estalló cuando una joven decidió dedicarle un emotivo homenaje a su amiga fallecida, acompañándolo con fotos compartidas, pero incluyó una confesión amorosa que descolocó por completo a los usuarios de las redes sociales.
En medio de sus palabras de afecto, la autora del posteo reveló públicamente que actualmente se encuentra en pareja con Thiago, quien fuera el novio de su amiga. La frase que encendió la mecha de la polémica no tardó en circular masivamente: “Te fuiste, pero dejaste a Thiago, tu novio… que ahora es el mío y nos amamos por vos”.
El mensaje actuó como un detonante en las plataformas digitales, dividiendo las opiniones de forma drástica entre miles de internautas: la abrumadora mayoría de los usuarios catalogó la dedicatoria como una desubicación absoluta y una falta de respeto hacia la memoria de la joven fallecida.
Por el contrario, un sector reducido de la comunidad intentó justificar la situación, interpretándola como una forma particular de encontrar consuelo mutuo ante la pérdida y sosteniendo que el afecto nació a partir del recuerdo compartido.
Más allá del debate ético, el episodio volvió a poner sobre la mesa la delgada línea entre la intimidad, el duelo y la exposición en las redes sociales, donde una sola frase puede transformar un homenaje en un debate público imparable.
Alerta por un reto viral que premia a adolescentes por desaparecer durante dos días
Un antiguo y peligroso reto viral volvió a generar preocupación entre las familias. El desafío consiste en desaparecer durante 48 horas, cortando todo tipo de contacto, para sumar puntos. La advertencia fue difundida por Grooming Argentina, que señaló que la práctica ya había sido denunciada en 2017.
La práctica, orientada principalmente a adolescentes, propone que los participantes interrumpan cualquier comunicación con familiares, amigos y personas cercanas. Durante ese período, no pueden responder llamados, contestar mensajes y ni brindar información sobre su paradero.
A su vez, el reto viral establece que los participantes acumulen puntos a partir de la preocupación que provocan en sus familiares, a modo de recompensa.
La situación puede derivar en denuncias por búsqueda de personas y costosos operativos policiales para intentar determinar el paradero del adolescente. A esto se suma el riesgo de que, durante la ausencia, pueda producirse un contacto con personas desconocidas.
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