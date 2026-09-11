"Te fuiste, pero me dejaste a tu novio": el polémico homenaje de una joven a su amiga fallecida.

Alerta por un reto viral que premia a adolescentes por desaparecer durante dos días

Un antiguo y peligroso reto viral volvió a generar preocupación entre las familias. El desafío consiste en desaparecer durante 48 horas, cortando todo tipo de contacto, para sumar puntos. La advertencia fue difundida por Grooming Argentina, que señaló que la práctica ya había sido denunciada en 2017.

La práctica, orientada principalmente a adolescentes, propone que los participantes interrumpan cualquier comunicación con familiares, amigos y personas cercanas. Durante ese período, no pueden responder llamados, contestar mensajes y ni brindar información sobre su paradero.

A su vez, el reto viral establece que los participantes acumulen puntos a partir de la preocupación que provocan en sus familiares, a modo de recompensa.

La situación puede derivar en denuncias por búsqueda de personas y costosos operativos policiales para intentar determinar el paradero del adolescente. A esto se suma el riesgo de que, durante la ausencia, pueda producirse un contacto con personas desconocidas.