Uno a uno, los signos zodiacales caracterizados por su tendencia a la nostalgia

Escorpio: las personas nacidas entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre suelen vivir sus emociones con gran intensidad y profundidad. Aunque no siempre exteriorizan lo que sienten, determinadas experiencias pueden permanecer durante mucho tiempo en su memoria. Las heridas emocionales, las decepciones y los vínculos importantes son difíciles de olvidar para este signo, por lo que puede regresar mentalmente a situaciones del pasado incluso mucho después de que hayan terminado.

A diferencia de otros signos que exteriorizan rápidamente sus sentimientos, Escorpio puede optar por procesar sus emociones en soledad. Esta tendencia a guardar experiencias y sentimientos explica por qué determinados recuerdos pueden adquirir un peso especial y despertar nuevamente la nostalgia con el paso del tiempo.