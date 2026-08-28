Horóscopo: los signos zodiacales que vivirán el mejor mes de su 2026

Capricornio

Quienes nacieron bajo esta constelación tendrán la oportunidad de replantear sus ambiciones desde un enfoque distinto. Durante esta temporada, se facilitará el crecimiento en el ámbito laboral, el arranque de nuevas iniciativas y el desarrollo de vivencias que refresquen su visión de vida. Asimismo, comprenderán que el triunfo auténtico no reside únicamente en la meta final, sino en disfrutar plenamente el proceso.