Wado de Pedro se reunió con la CTA 

Al respecto del encuentro, Yasky lo definió como “una reunión de militantes” y expresó todo su apoyo al ministro ante una eventual precandidatura para las PASO.

Tras la reunión, Wado de Pedro, se refirió al motivo del encuentro y convocó a participar del acto del 25 en Plaza de Mayo: “Hemos estado convocando, charlando y reflexionando sobre lo que va a ser este hermoso día, el jueves 25, en términos de militancia. Seguimos convocando a las familias argentinas, a los trabajadores, a las trabajadoras, a recordar a ese dirigente, a recordar a Néstor Kirchner, quien nos devolvió a muchos pibes la confianza, la esperanza. Sacó a la Argentina del infierno, desendeudó".

Wado de Pedro habló sobre la inversión en el futuro de los más jóvenes y aseguró: "Eso es lo que vamos a hacer y también vamos a decir basta a un Poder Judicial, a sectores de este poder, que no están investigando sobre los responsables materiales e intelectuales del intento de asesinato de Cristina. Basta a la intromisión de la Corte en los procesos electorales de las provincias. Basta de utilizar sectores del Poder Judicial para perseguir a los dirigentes que no piensan como los sectores que comandan al poder. Me parece que tenemos que volver a la Argentina de 40 años de democracia, a esa Argentina en la que uno pueda expresarse, pueda decir lo que piensa y lo que siente sin miedo”, resaltó.

“Lo que pasó con Cristina es muy serio. El intento de asesinato está durmiendo en un expediente en Comodoro Py. Hay una Corte Suprema que está haciendo política y que no está investigando, advirtiendo, o que está siendo cómplice de esos juzgados de Comodoro Py que no nos dan una respuesta básica. Queremos saber quiénes son los responsables materiales e intelectuales”, agregó.

Según Wado "la deuda no es un problema de los gobiernos peronistas" y "el problema es que los gobiernos peronistas tienen que pagar las deudas que toman otros".

https://twitter.com/wadodecorrido/status/1660982068774416387 Gracias @HugoYasky y a todos los compañeros y compañeras por el encuentro y el debate político https://t.co/1KlNONymkr — Wado de Pedro (@wadodecorrido) May 23, 2023

Agregó que Cristina Kirchner "viene sufriendo no solamente persecución, sino la vienen silenciando con todas sus ideas, propuestas, que tienen que ver ni más ni menos, con ver de qué manera podemos volver a un mejor poder adquisitivo, poder volver a tener mejores condiciones de vida, de los sectores que lo necesitan más”, enfatizó el Ministro del Interior.

Al ser consultado sobre qué sucederá con el Frente de Todos después del 25, detalló: “Todos queremos una Argentina sin proscripción. Lo natural en esta situación es que Cristina pueda decidir y definir en libertad si va a ser candidata o no. Está decidiendo ya no con una pistola sobre su cara, sino sobre fallos condenatorios y con una proscripción encima, con lo cual, lo natural, y lo que a 40 años de Democracia decimos, es que los dirigentes políticos, y más de ser la dirigente que más votos tiene en la República Argentina, pueda decidir con libertad, sin proscripción. Después del 25 vemos cómo sigue”.

Por último, de Pedro expresó: “Esperemos la Plaza del 25, que es una plaza que tiene un significado importante, que tiene que ver con la reivindicación del compañero Néstor Kirchner. Vamos a reivindicar a un dirigente argentino que puso el cuerpo, que dejó su vida, que puso el corazón para resolver los problemas de todos los argentinos. Porque cuando llegó Néstor la mitad de los campos estaban hipotecados, la mitad de las fábricas en quiebra, la mitad de los argentinos estaban en situación de pobreza. Un 25% de desocupación. Vamos a reivindicar un proceso político que nos demostró que Argentina puede funcionar, puede generar desarrollo, clase media, ciencia y tecnología. Puede funcionar bien. Estamos permanentemente siendo atacados por discursos derrotistas, como el de Mauricio Macri, que vive diciendo que somos una sociedad fracasada".