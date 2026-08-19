Zulma Lobato dejó Paraná y comenzó una nueva etapa en Tandil tras ser encontrada en situación de calle
La mediática fue asistida por equipos municipales y logró trasladarse a la localidad bonaerense, donde contará con acompañamiento y contención.
Zulma Lobato atraviesa una nueva etapa luego de las semanas de incertidumbre que vivió tras ser encontrada en situación de calle en Paraná. La artista de 67 años recibió asistencia de equipos municipales de Salud y Desarrollo Social y finalmente pudo dejar la ciudad entrerriana para instalarse en Tandil.
El traslado fue confirmado por personas que siguieron de cerca su situación y participaron de las gestiones para conseguirle un lugar donde vivir. En esta nueva etapa, Zulma contará con el acompañamiento de integrantes de su entorno, entre ellos su amiga conocida como “La Pepona”.
El traslado de Zulma Lobato a Tandil
La situación de la artista había generado preocupación luego de que fuera localizada en las inmediaciones del Hospital San Martín de Paraná. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y motivaron la intervención de las autoridades municipales, que dispusieron su traslado a un centro de asistencia transitoria.
A partir de ese momento se inició la búsqueda de una alternativa que le permitiera contar con un lugar estable y asistencia. Entre las posibilidades que habían surgido estaba su traslado a Tandil, donde, según había trascendido, sería recibida en un hogar para adultos mayores.
Finalmente, las gestiones llegaron a buen puerto y Zulma ya se encuentra instalada en la localidad bonaerense. El objetivo es que pueda contar con un espacio de contención y acompañamiento luego de las dificultades que atravesó durante las últimas semanas.
La llegada a Tandil marca así un nuevo comienzo para la artista, que estará acompañada por personas de su entorno mientras se adapta a esta nueva etapa de su vida.
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