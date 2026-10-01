Buscan voluntarios para vivir gratis en un pueblo histórico de España a cambio de 4 horas de trabajo diarias

"Necesitamos ayuda con paisajismo, hacer senderos, jardinería, mantener los edificios que hemos construido y con la construcción de muebles", expresó la pareja.

La población de Villanueva de la Vera mantiene viva tradiciones antiguas como el ritual de Pero Palo, un muñeco colosal presentado en el papel de malhechor sometido al juicio popular durante el carnaval de febrero, o como el trabajo remunerado a duras penas con refugio y comida.

Muy de pueblo medieval, pintoresco y con el atractivo natural de las gargantas y playas a su alrededor, y como son sólo cuatro horas de trabajo por jornada los candidatos podrían ocupar el resto de su tiempo en actividades remuneradas, vía teletrabajo, por ejemplo.

Quienes deseen postularse, en solitario o en pareja, tienen que tener entre 20 y 50 años y contar con un nivel de inglés intermedio, dijeron los dueños del terreno.