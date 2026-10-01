Buscan voluntarios para vivir gratis en un pueblo histórico de España a cambio de 4 horas de trabajo diarias
La localidad es un pintoresco conjunto de casas y negocios que queda en el oeste de España. El predio necesita un poco de atención y dedicación para el turismo.
Una pareja de la provincia de Cáceres, en Extremadura, busca voluntarios para trabajar cuatro horas por día en la restauración de su terreno en la pintoresca localidad de Villanueva de la Vera, declarada Conjunto Histórico-Artístico de España.
No es que Villanueva de la Vera no tenga una población propia, estable y activa, sino que hay un predio de cinco hectáreas en el medio donde una pareja intenta salir adelante tras haber tenido a su primer hijo y no alcanza a cubrir todas sus obligaciones.
De movida el terreno ya está "habitable", según reportó el sitio Mundo Deportivo, de España, porque ya se hicieron las obras para que tenga servicio de internet, agua corriente, una cocina al aire libre y lugar para dormir.
En otras palabras, los flamantes padres necesitan gente que se instale en su camping y haga las tareas de mantenimiento y jardinería a cambio de vivir en un sitio idílico, del tipo que sirve para las fotos en redes sociales.
Además de vivienda gratuita, los propietarios del terreno detallaron en su anuncio que el voluntario podrá elegir qué actividades realizar y ellos le proporcionarán a cambio una habitación privada, una carpa o una tienda en un campamento y desayuno gratis "cada día".
"Necesitamos ayuda con paisajismo, hacer senderos, jardinería, mantener los edificios que hemos construido y con la construcción de muebles", expresó la pareja.
La población de Villanueva de la Vera mantiene viva tradiciones antiguas como el ritual de Pero Palo, un muñeco colosal presentado en el papel de malhechor sometido al juicio popular durante el carnaval de febrero, o como el trabajo remunerado a duras penas con refugio y comida.
Muy de pueblo medieval, pintoresco y con el atractivo natural de las gargantas y playas a su alrededor, y como son sólo cuatro horas de trabajo por jornada los candidatos podrían ocupar el resto de su tiempo en actividades remuneradas, vía teletrabajo, por ejemplo.
Quienes deseen postularse, en solitario o en pareja, tienen que tener entre 20 y 50 años y contar con un nivel de inglés intermedio, dijeron los dueños del terreno.
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