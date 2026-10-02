Se incendió la casa de Leandro Paredes en Canning: qué provocó el fuego

Por otro lado, una vez que el incendio tomó trascendencia pública, ni Paredes ni Galante se pronunciaron sobre el incendio en redes sociales. Aun así, en la última historia de Instagram que compartió el jugador se pudo ver a ambos compartiendo una velada.

Leandro Paredes y Camila Galante

La pareja se conoce desde la infancia y se casó en 2017. Tras pasar por el fútbol de Italia, Rusia y Francia, el futbolista decidió volver al país y la familia lo acompañó en el traslado a Canning.

Galante, por su parte, suma 1,7 millones de seguidores en Instagram y es la creadora de su propia marca, Camila Galante Cosmética. A pesar de su historia con Paredes, la empresaria reconoció en el pasado lo mucho que le costaron las críticas externas: "Cuando era más chica no lo sabía controlar bien, era todo nuevo. Esas cosas son feas porque siempre hay una familia detrás".