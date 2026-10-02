Superó a Messi: Leonel Flores y un récord histórico tras su debut en la Selección Argentina
El juvenil de Boca tuvo su primera aparición con la Albiceleste ante Bolivia y consiguió una marca inédita entre los futbolistas que llegaron al seleccionado después de estrenarse en la Primera del Xeneize.
Leonel Flores protagonizó una de las noticias más destacadas del último partido de la Selección Argentina. El delantero de Boca ingresó ante Bolivia y, con apenas 19 años, concretó su estreno en la Mayor. Pero su aparición con la camiseta albiceleste tuvo un significado especial por un dato que lo ubica por encima de importantes figuras de la historia del fútbol argentino.
El atacante nacido en Béccar necesitó apenas 76 días para pasar de su debut en la Primera de Boca a jugar para la Selección Argentina. De esta manera, estableció un nuevo registro entre los futbolistas que primero tuvieron su estreno en el Xeneize y posteriormente fueron convocados para representar al país.
Leonel Flores pasó de Boca a la Selección en apenas 76 días
El ingreso de Flores se produjo a los 80 minutos del amistoso frente a Bolivia, correspondiente a la primera presentación de la Albiceleste durante esta fecha FIFA. Aunque tuvo pocos minutos sobre el campo, el juvenil logró participar de una de las acciones más importantes del encuentro y tuvo incidencia en el cuarto tanto argentino, convertido por José López.
Su debut internacional llegó poco más de dos meses después de su primera presentación en la máxima categoría. Flores había jugado por primera vez en Boca el 16 de julio de 2026, en el triunfo por 2-0 ante Sarmiento por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. En aquella oportunidad, además, consiguió marcar un gol.
Desde entonces, el atacante fue ganando protagonismo y acumuló 17 partidos con el conjunto de la Ribera entre el Torneo Clausura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina. Ese crecimiento acelerado llamó la atención del cuerpo técnico de la Selección Argentina y terminó desembocando en su primera convocatoria.
Tras el encuentro, el entrenador destacó la importancia que tiene para un futbolista atravesar ese momento por primera vez con la camiseta nacional: “Para cualquier técnico hacer debutar a un jugador genera ilusión. Se nota en la cara de los chicos cuando van a entrar, en el momento del partido, todo lo que genera jugar con esta camiseta y también lo que cuesta. Debutar con la camiseta de la Selección es un privilegio”, expresó.
El récord que dejó atrás a otras figuras
El registro conseguido por Flores adquiere mayor dimensión al compararlo con otros futbolistas que también tuvieron un rápido salto desde Boca hasta la Selección Argentina. Hasta su aparición, el dato correspondía a Tomás Aranda.
El compañero de Flores había debutado con Boca el 28 de enero de 2026, durante la gestión de Claudio Úbeda, y posteriormente tuvo su estreno con la Selección el 6 de junio frente a Honduras. Entre ambos partidos habían transcurrido 129 días. Flores redujo esa marca a solamente 76 jornadas.
Así, no solo estableció una referencia entre los juveniles que actualmente integran el plantel del Xeneize, sino que también quedó por delante de nombres históricos.
Entre ellos aparece Diego Maradona, quien necesitó 130 días entre su debut en Boca y su estreno con la Selección. Lionel Messi, por su parte, tardó 305 días desde su primera aparición con el conjunto catalán hasta vestir por primera vez la camiseta de la Mayor. En este registro también aparece Santiago Beltrán, arquero surgido de River.
Un listado con nombres históricos del fútbol argentino
La comparación también incluye casos particulares de jugadores que llegaron al seleccionado antes de debutar en sus respectivos clubes. Javier Mascherano, por ejemplo, tuvo su primera presentación con Argentina 18 días antes de estrenarse en Primera.
En esa misma situación aparecen Marcelo Trobbiani, cuyo debut con la Selección se produjo 63 días antes que el de su club; Jorge Cecchi, con una diferencia de 122 días; Emanuel Mammana, que llegó al seleccionado 124 días antes; y Alejandro Débole, quien tuvo una diferencia de 278 días.
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