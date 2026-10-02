Superó a Messi: Leonel Flores y un récord histórico tras su debut en la Selección Argentina

Tras el encuentro, el entrenador destacó la importancia que tiene para un futbolista atravesar ese momento por primera vez con la camiseta nacional: “Para cualquier técnico hacer debutar a un jugador genera ilusión. Se nota en la cara de los chicos cuando van a entrar, en el momento del partido, todo lo que genera jugar con esta camiseta y también lo que cuesta. Debutar con la camiseta de la Selección es un privilegio”, expresó.

El récord que dejó atrás a otras figuras

El registro conseguido por Flores adquiere mayor dimensión al compararlo con otros futbolistas que también tuvieron un rápido salto desde Boca hasta la Selección Argentina. Hasta su aparición, el dato correspondía a Tomás Aranda.

El compañero de Flores había debutado con Boca el 28 de enero de 2026, durante la gestión de Claudio Úbeda, y posteriormente tuvo su estreno con la Selección el 6 de junio frente a Honduras. Entre ambos partidos habían transcurrido 129 días. Flores redujo esa marca a solamente 76 jornadas.

Así, no solo estableció una referencia entre los juveniles que actualmente integran el plantel del Xeneize, sino que también quedó por delante de nombres históricos.

Entre ellos aparece Diego Maradona, quien necesitó 130 días entre su debut en Boca y su estreno con la Selección. Lionel Messi, por su parte, tardó 305 días desde su primera aparición con el conjunto catalán hasta vestir por primera vez la camiseta de la Mayor. En este registro también aparece Santiago Beltrán, arquero surgido de River.

Un listado con nombres históricos del fútbol argentino

La comparación también incluye casos particulares de jugadores que llegaron al seleccionado antes de debutar en sus respectivos clubes. Javier Mascherano, por ejemplo, tuvo su primera presentación con Argentina 18 días antes de estrenarse en Primera.

En esa misma situación aparecen Marcelo Trobbiani, cuyo debut con la Selección se produjo 63 días antes que el de su club; Jorge Cecchi, con una diferencia de 122 días; Emanuel Mammana, que llegó al seleccionado 124 días antes; y Alejandro Débole, quien tuvo una diferencia de 278 días.