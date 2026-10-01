Revelan los explosivos chats que la denunciante de Joaquín Levinton le mandaba al músico
En DDM (América), Mariana Fabbiani y su equipo difundieron las capturas que muestran un panorama bastante distinto al que denunció la joven.
El caso de Joaquín Levinton sumó un capítulo de altísima tensión en la pantalla de DDM (América TV). El periodista Martín Candalaft presentó en exclusiva una serie de conversaciones vía Instagram entre el líder de Turf y Paula, la mujer que lo denunció por presunto abuso sexual.
Se trata del material que la defensa del músico aportó a la causa para sostener que fue víctima de un acoso prolongado.
Los explosivos chats que la denunciante de Joaquín Levinton le mandaba al músico
Según detalló el panelista del programa, los chats revelan una marcada insistencia por parte de la denunciante a lo largo de al menos cuatro meses consecutivos en los que prácticamente no obtenía respuesta del artista. “Él no le responde y ella le contesta con videos de YouTube”, explicó Candalaft al aire tras mostrar que la mujer llamaba insistentemente al músico en altas horas de la madrugada.
Entre los fragmentos más llamativos que salieron a la luz figura un mensaje de índole profesional que ella le envió para ofrecerle un canje publicitario: “¿Cómo estás? Estoy trabajando en una inmobiliaria. Quieren hacerle publicidad, te pagan obvio, ¿querés? Me ponen en blanco”.
Asimismo, la filtración expuso que Paula le enviaba material fotográfico de contenido íntimo, videos bailando desnuda y mensajes con bruscos cambios de tono —variando de "te voy a matar, te odio" a "te amo, por favor veámonos"— sin obtener contestación por parte del cantante.
En la misma emisión, el propio Levinton dialogó telefónicamente con Mariana Fabbiani y fundamentó la presentación de estas capturas: “Estoy ante una persona que me acosa seriamente, no es joda. Tengo miedo. La bloqueé y ahí explotó, al día siguiente denunció”.
Mientras tanto, el expediente suma evidencias mientras la Justicia evalúa el impacto de los mensajes presentados por ambas partes.
Renunció la abogada de la denunciante de Joaquín Levinton
La causa judicial contra Joaquín Levinton por presunto abuso sexual sumó otro vertiginoso giro este jueves tras la renuncia de la letrada Adela González, quien se desempeñaba como abogada patrocinante de la denunciante, de nombre Paula.
La decisión fue oficializada pocas horas después de que la acusadora hablara públicamente en televisión y el propio músico realizara su descargo en DDM (América).
A través de un comunicado emitido en redes sociales por su estudio jurídico, la abogada confirmó su alejamiento del expediente argumentando "diferencias de índole personal y profesional" en el manejo del caso. En este sentido, Ángel de Brito sostuvo que fue su manera de decir que "no le cree nada".
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