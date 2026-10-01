Revelan los explosivos chats que la denunciante de Joaquín Levinton le mandaba al músico

En la misma emisión, el propio Levinton dialogó telefónicamente con Mariana Fabbiani y fundamentó la presentación de estas capturas: “Estoy ante una persona que me acosa seriamente, no es joda. Tengo miedo. La bloqueé y ahí explotó, al día siguiente denunció”.

Mientras tanto, el expediente suma evidencias mientras la Justicia evalúa el impacto de los mensajes presentados por ambas partes.

Renunció la abogada de la denunciante de Joaquín Levinton

La causa judicial contra Joaquín Levinton por presunto abuso sexual sumó otro vertiginoso giro este jueves tras la renuncia de la letrada Adela González, quien se desempeñaba como abogada patrocinante de la denunciante, de nombre Paula.

La decisión fue oficializada pocas horas después de que la acusadora hablara públicamente en televisión y el propio músico realizara su descargo en DDM (América).

A través de un comunicado emitido en redes sociales por su estudio jurídico, la abogada confirmó su alejamiento del expediente argumentando "diferencias de índole personal y profesional" en el manejo del caso. En este sentido, Ángel de Brito sostuvo que fue su manera de decir que "no le cree nada".