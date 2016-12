Embed El drama de una vecina cada vez que Almagro juega de local https://t.co/Zh0Kjy33kM pic.twitter.com/yEMTVGJ2Xm — minutouno (@minutounocom) 9 de diciembre de 2016

Embed La policía devolvió el dinero porque falló el operativo en la cancha de Almagro https://t.co/qyXLDmIYZf — minutouno (@minutounocom) 9 de diciembre de 2016

Embed Franco Quiroz, el jugador de Almagro baleado: "Casi pierdo mi carrera" https://t.co/9W0QxLR3G0 — minutouno (@minutounocom) 9 de diciembre de 2016

Embed Tres hinchas de Almagro detenidos por los incidentes en los que hirieron a un futbolistahttps://t.co/DFhqkcFLZb pic.twitter.com/ATf2aTlf0t — minutouno (@minutounocom) 9 de diciembre de 2016

La totalidad de los 23 clubes de la Primera B Nacional decidió en la noche del lunes tomar una medida de fuerza que abarcará la 21ra. fecha del certamen prevista para el próximo fin de semana, a modo de protesta por lo que consideran "deficientes operativos policiales", por lo que la vigésima jornada que se desarrollará entre miércoles y jueves será la última del presente año., jugador del local Almagro,, en momentos en que las fuerzas de seguridad intentaban dispersar a los revoltosos instalados en la tribuna del dueño de casa que luego de que en el minuto final del partido el visitante, Atlético Paraná, lograra la victoria por 1 a 0, estaban provocando desmanes en el sector., pero fue en ese momento cuando desde las entrañas de la divisional empezó a germinar la idea del paro, sobre todo después que el presidente de Almagro, Julián Romeo, denunciara que su club había pagado un operativo policial para 100 efectivos y él solamente había contado 28 en el lugar.Este hecho, que suele ser moneda corriente no solamente en las divisionales de ascenso sino también en la primera división, fue "corroborado" posteriormente porque, como en la mayoría de los casos, no contó con hinchas visitantes."Más allá de la reunión que vamos a tener mañana, la decisión está tomada y vamos a ir al paro este fin de semana", le ratificó a Télam uno de los referentes de la divisional esta noche, al tiempo que le confirmó que "los dirigentes que no puedan concurrir mañana a firmar el comunicado que hicimos al respecto porque son del interior, podrán hacerlo por mail, para que así estén las 23 suscripciones que hacen falta".que compiten en el torneocon mandato vigente hasta el momento, venimos aEs verdaderamente imposible seguir abriendo los estadios de fútbol en la coyuntura actual.Dependiendo de la jurisdicción, los mismos se realizan en módulos de tres, cuatro, cinco y hasta seis horas. En algunos estadios, la proporción es de un efectivo policial por cada tres espectadores, un verdadero dislate, verdaderamente infundado e insostenible.Asimismo, debemos agregar a las tareas de recaudar fondos para afrontar operativos inviables de contabilizar si las fuerzas policiales concurren en las cantidades que son abonadas.Y como corolario de ello, ante cualquier hecho de violencia, los que por otra parte son cada vez de mayor gravedad y envergadura,, a las que se aplican sanciones gravosas desde lo económico y deportivo. Un verdadero atropello.. Es momento de parar con acostumbrarnos a los hechos de violencia. Es momento de detener esta sangría que día a día flagela a nuestras instituciones. Es momento que el Estado Nacional cumpla con el compromiso de afrontar el costo de los operativos policiales y de salvaguardar la integridad de todos los que concurren a nuestros estadios.Es por todo lo expuesto que, además de suspender la fecha citada, solicitamos la inmediata intervención en el tema del Comité Regularizador de nuestra Asociación, a fin de abordar la problemática con la seriedad y responsabilidad que amerita".