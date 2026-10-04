Lunes sin clases por el Decreto 1450/88: cómo afecta el cese de actividades

Escuelas privadas: la decisión queda en cada institución

Para los colegios de gestión privada, el panorama es diferente: la adhesión al cese de actividades queda a exclusivo criterio de cada establecimiento.

Si bien una gran mayoría de las instituciones privadas suele sumarse a la jornada festiva o reorganiza sus calendarios internos para acompañar el asueto local, se aconseja a los padres y tutores consultar directamente con la administración de cada colegio para confirmar si habrá dictado normal de clases.