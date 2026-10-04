Lunes sin clases por el Decreto 1450/88: cómo afecta el cese de actividades
Los alumnos de un municipo bonaerense tienen su propio fin de semana largo por un feriado municipal. De qué se trata.
Este lunes 5 de octubre se conmemora el Día de Morón, y no hay clases en casi todo ese partido bonaerense en una jornada de asueto administrativo y escolar establecida por el Decreto 1450/88 que rinde homenaje a la patrona del distrito, la Inmaculada Concepción del Buen Viaje, y recuerda la creación fundacional del partido en 1785.
Al tratarse de un cese de actividades que cae en plena jornada hábil, la gran pregunta que se hacen las familias del distrito pasa por el funcionamiento de las aulas.
El feriado municipal también alcanza a la administración pública de ese partido, además de los Banco Provincia y varias depedendencias municipales. Y forma un fin de semana largo que llega justo tras el paso de la multitudinaria Peregrinación a Luján por las calles de la zona.
En cuanto a los colegios, la interrupción de las actividades genera dudas en las familias de la zona, por lo que el panorama se divide según la gestión del establecimiento.
Escuelas públicas: sin clases este lunes por el Día de Morón
En el caso de los establecimientos de gestión estatal, no habrá clases este lunes. El asueto administrativo abarca a todo el personal docente y auxiliar dependiente de la Provincia de Buenos Aires que cumple funciones dentro de los límites del partido de Morón, por lo que las escuelas públicas permanecerán cerradas.
Escuelas privadas: la decisión queda en cada institución
Para los colegios de gestión privada, el panorama es diferente: la adhesión al cese de actividades queda a exclusivo criterio de cada establecimiento.
Si bien una gran mayoría de las instituciones privadas suele sumarse a la jornada festiva o reorganiza sus calendarios internos para acompañar el asueto local, se aconseja a los padres y tutores consultar directamente con la administración de cada colegio para confirmar si habrá dictado normal de clases.
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