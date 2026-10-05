El capitán de Benín sobre Argentina antes del partido con Messi: "Les gusta entrar en tu cabeza"

Más allá de sus cuestionamientos, el futbolista dejó en claro que Benín afrontará el partido con una motivación especial. Para el seleccionado africano, medirse con la Albiceleste representa una oportunidad para mostrarse ante una audiencia internacional y aprovechar el enorme interés que genera la última presentación de Messi.

“Llegamos al partido como una celebración y con la ambición de que el mundo nos vea. Pero no vamos a ir a jugarlo simplemente como un amistoso, queremos mostrar que podemos jugar fútbol, porque es un gran escenario. Todo el mundo va a ver este partido. Si lo hacemos bien, seguro que tendremos la oportunidad de jugar muchos partidos como este de cara al futuro”, sostuvo.

Steve Mounié

Mounié elogió a Messi y recordó su experiencia con argentinos

El delantero, que actualmente juega en el Augsburgo de Alemania, también hizo una distinción entre la convivencia cotidiana con futbolistas argentinos y lo que ocurre cuando los enfrenta dentro de una cancha. En ese sentido, mencionó una experiencia positiva que tuvo con Joaquín Blázquez, aunque reconoció que competir contra jugadores de la Selección Argentina puede resultar mucho más complicado.

“Tuve una muy buena convivencia en un club con Joaquín Blázquez, pero enfrentándolos siempre la pasé mal. Ya sea por aquel cruce con Balerdi o por Messi, que te pasa por encima aun sin estar al máximo de sus posibilidades físicas. A los argentinos preferís tenerlos de compañeros antes que de rivales”, concluyó.

Las palabras de Mounié llegan en la previa de un encuentro que tendrá un significado especial para la Scaloneta. Más allá del resultado, el partido ante Benín estará marcado por la presencia de la Pulga y por la expectativa alrededor de su última presentación con la camiseta albiceleste.