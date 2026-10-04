Aislaron a 200 personas y cerraron hospitales tras la muerte de una investigadora por posible peste neumónica

Su principal peligro radica en la transmisión persona a persona a través del aire, mediante las microgotas de saliva que un infectado expulsa al toser o estornudar. Con un periodo de incubación sumamente corto —que puede ser de tan solo 24 a 72 horas—, la infección genera fiebre alta, dolor de cabeza y una neumonía grave que avanza con rapidez. Si no se administra un tratamiento con antibióticos específicos dentro de las primeras 24 horas del inicio de los síntomas, la tasa de mortalidad roza el 100%.