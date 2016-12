Si bien no hubo hasta el momento ningún comunicado oficial, trascendió que Méndez anunciará la decisión tras el encuentro del próximo viernes anteEl técnico, que llevó al Tomba a la Copa Libertadores 2017 , decidió alejarse del cargo en principio por motivos personales,Pero por otro lado, Méndez no quedó conforme con la actitud de algunos dirigentes que no renovaron el equipo de la manera que el quería -por ejemplo nunca llegó un refuerzo para reemplazar al lesionado-. Y además aún no le han dado respuestas de cara al 2017, año en el que Godoy Cruz tendrá que afrontar dos compromisos en paralelo: el torneo local y la Copa Libertadores.De esta manera,