El futbolista brasileñode la tragedia aérea sufrida hace tres semanas en Colombia,"Haré de todo para volver a jugar al fútbol, con mucha paciencia (...). Calculé tres meses para calcificar la columna y ya pasó uno. Dos meses más para fortalecer la musculatura.", vaticinó el lateral en una conferencia de prensa brindada en Chapecó.Lógicamente,"No existen palabras para contar lo que estoy sintiendo. Es una mezcla grande de sentimientos:", contó con una marcada emoción.Además, recordó que en el momento en que cayó el avión, Dios lo puso "en sus brazos" y le dijo que tenía "más misiones en la tierra". "Por eso él no me llevó. L", arrancó ante un silencio sepulcral de los presentes.Y detalló: "Cuando llegamos a Santa Cruz de la Sierra, antes de subir al avión, Cadu (uno de los directores del Chapecoense, que falleció) pidió que me sentara más adelante. Yo estaba sentado atrás, pero él quería dejar a los periodistas en el fondo. Al principio, no quise moverme. Pero ahí, Follmann (otro de los sobrevivientes que viajó hoy a Brasil) me insistió para que me sentase con él. Y ahí dejé mi lugar y fui. Esa es la parte que recuerdo: después, estaba mi esposa Marina hablándome en el hospital".Finalmente,