Arrestaron al acusado por el femicidio de la madre que defendió a su hija de un abuso en Los Polvorines

El relato clave tras el femicidio y el abuso de la menor

El sujeto, identificado como Lorenzo Esteban Amarilla, fue detenido durante un sorpresivo allanamiento realizado en un edificio de la calle Florida, lugar donde frecuentaba a una pareja ocasional. El hombre era intensamente buscado desde el jueves por el crimen de Yolanda Raquel Cáceres, de 52 años. De acuerdo a los primeros datos de la causa, el asesino era una persona conocida por la familia y residía en las inmediaciones del domicilio.