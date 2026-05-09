Arrestaron al acusado por el femicidio de la madre que defendió a su hija de un abuso en Los Polvorines
Detuvieron en Retiro al prófugo acusado por el femicidio de Yolanda Cáceres, quien fue asesinada a puñaladas tras defender a su hija de un abuso.
Un joven de 25 años fue detenido este sábado en el barrio porteño de Retiro por efectivos de la Policía Federal. Está acusado por el aberrante femicidio de una mujer en Los Polvorines, ocurrido cuando la víctima intentó evitar que el agresor perpetrara un abuso contra su pequeña hija.
El relato clave tras el femicidio y el abuso de la menor
El sujeto, identificado como Lorenzo Esteban Amarilla, fue detenido durante un sorpresivo allanamiento realizado en un edificio de la calle Florida, lugar donde frecuentaba a una pareja ocasional. El hombre era intensamente buscado desde el jueves por el crimen de Yolanda Raquel Cáceres, de 52 años. De acuerdo a los primeros datos de la causa, el asesino era una persona conocida por la familia y residía en las inmediaciones del domicilio.
IMPORTANTE: A qué hora empieza el paro nacional este 13 de mayo
Tras asestarle al menos dos puntazos mortales a la madre, el agresor huyó. Sin embargo, la menor logró escapar de la escena y posteriormente brindó un testimonio que resultó clave para los investigadores. "Me tapó la boca para que no gritara", fue una de las desgarradoras frases que trascendió de su declaración. Actualmente, la Justicia bonaerense investiga el caso bajo la carátula de femicidio en contexto de violencia sexual.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario