Acuerdo entre Gobierno y 21 provincias para posponer tratamiento de Ganancias — minutouno (@minutounocom) 14 de diciembre de 2016

Parael gran logro de losque alzaron su voz contra lafue que "los senadores reflexionen sobre el agujero fiscal que producía lo que se votó en Diputados, (porque) así se pudo salir de posiciones extremas de ambos lugares y ahora se discuten situaciones intermedias", le dijo aen una entrevista.pero todos los que tenemos responsabilidades institucionales, de conducir el Estado, debemos cuidar que este no se desfinancie", explicó.y podría aprobarse antes de fin de año una nueva ley", agregó el gobernador salteño.Más relajado, luego de una semana con picos de máxima tensión en el Senado,y al mismo tiempo no desfinancie a las provincias, como lo hacía la que se aprobó en Diputados".A horas de la reunión entre gobernadores y funcionarios nacionales que fue convocada por el presidente Mauricio Macri para este martes, el mandatario salteño sostuvo que "hay elementos para alcanzar un acuerdo con el Gobierno", ya que, pero "falta elaborar una propuesta seria con el nivel de deducciones y las fuentes de financiamientos".Estos son los aspectos salientes de la entrevista del mandatario salteño con Télam.: Claro que se podría si hay consenso. Pero no debemos apurarnos ni pensar que en diciembre se termina el mundo.. También podríamos tener una muy buena ley de Ganancias en marzo.No tengo la costumbre de darle instrucciones políticas a los diputados porque quienes representan a las provincias son los senadores, según lo establece la Constitución. Por eso,U: Antes de enojarse deberían leer la Constitución, que establece que el senador nacional representa en el Parlamento al estado provincial.. La muestra de que no fueron serios ni les importó el agujero fiscal del Estado fue que, después, presentaron una fe de erratas porque habían hecho mal los cálculos.Sin dudarlo,al señalar que "el ex ministro de Economía, el ex jefe de Gabinete y el ex titular de la Anses del kirchnerismo hicieron un acuerdo en carácter de arrepentimiento, porque no lo hicieron cuando estuvieron en el gobierno" de Cristina Kirchner.y en ese caso (agro) se manejó un volumen muy distinto. En cambio Ganancias sí me representa un importante recurso a la hora de armar el presupuesto. Está claro que resolver el tema de Ganancias no será gratis, pero queremos evitar un agujero fiscal en las provincias.