"No es un adiós, es un hasta luego": la despedida de una panchería de autor que cerró por la crisis económica

"Por ahora no tendremos punto físico, pero seguimos disponibles para eventos y reuniones", señalaron, por lo que el perfil de Instagram del local aún sigue activo, al menos para comunicarse de manera privada con su público.

La ventana en la vereda de Ciudad de la Paz, mientras tanto, se cierra para siempre.

El cierre en Colegiales es un eco de otros portazos y bajadas de persiana recientes en la Ciudad de Buenos Aires: desde las pizzerías en microcentro hasta los cafés de especialidad en Palermo, pasando por los bares "de barrio" y los restaurantes que ofrecían "alta cocina".

Todos los modelos de gastronomía quedaron afectados por la crisis económica, ya sea dentro de la Ciudad de Buenos Aires como en el Conurbano, donde hasta abril de este año había una oferta atenta a la densidad poblacional en countries y barrios cerrados.