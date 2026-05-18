"No es un adiós, es un hasta luego": la despedida de una panchería de autor que cerró por la crisis económica
A pesar de tener una clientela en Colegiales el local no logró mantenerse abierto. Aplicarán un cambio de modalidad para que todos queden bien panchos.
Si hay algo que caracteriza a la gastronomía de nuestro país es su diversidad y que siempre hay mercado para las ideas innovadoras. Pero la crisis económica actual atacó de lleno al consumo considerado superfluo, y por eso la seguidilla de cierres de cafés y restaurantes, y ahora hasta una panchería de autor.
"Hola, ¿cómo están? Queremos contarles que Panchetos Colegiales cierra sus puertas por tiempo indefinido", anunciaron a fines de abril desde la panchería ubicada en Ciudad de la Paz 514, que había abierto en diciembre de 2024 con una propuesta descontracturada para ofrecer el famoso tercer espacio para hacer sociales.
La panchería más cool de Colegiales no duró ni un año y medio en la era de economía libertaria, que dejó en manos del mercado las decisiones sobre la alimentación.
"Gracias de corazón por acompañarnos en esta aventura, por cada visita y cada momento compartido. Esto no es un adiós, es un hasta luego", expresaron desde el negocio, y pronto surgió una nueva opción.
"Por ahora no tendremos punto físico, pero seguimos disponibles para eventos y reuniones", señalaron, por lo que el perfil de Instagram del local aún sigue activo, al menos para comunicarse de manera privada con su público.
La ventana en la vereda de Ciudad de la Paz, mientras tanto, se cierra para siempre.
El cierre en Colegiales es un eco de otros portazos y bajadas de persiana recientes en la Ciudad de Buenos Aires: desde las pizzerías en microcentro hasta los cafés de especialidad en Palermo, pasando por los bares "de barrio" y los restaurantes que ofrecían "alta cocina".
Todos los modelos de gastronomía quedaron afectados por la crisis económica, ya sea dentro de la Ciudad de Buenos Aires como en el Conurbano, donde hasta abril de este año había una oferta atenta a la densidad poblacional en countries y barrios cerrados.
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