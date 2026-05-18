Confirman sobreseimiento a Santiago Caputo en la causa por amenazas iniciada por Facundo Manes

El juez remarcó que las frases cuestionadas "no exceden los límites de la lid propia de la arena política" y que no constituyeron "el anuncio de algún mal futuro en los términos exigidos por la norma penal".

En otro tramo del fallo, Casación señaló que el episodio ocurrió en medio de "una intensa confrontación política" dentro del Congreso y recordó que la jurisprudencia considera atípicas "las amenazas proferidas irreflexivamente al calor de un altercado verbal".

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Por su parte, Hornos coincidió en que "los dichos del imputado, en el contexto en que sucedieron, no encuadran como un anuncio de un mal concreto e inminente que exige el tipo penal de amenazas".

El camarista agregó que las expresiones denunciadas "deben contextualizarse en las controversias propias de la discusión política” y sostuvo que “carecen de la entidad amenazante que le ha adjudicado -seguramente con buena fe- el recurrente".

La resolución también destacó que ni la querella ni el Ministerio Público Fiscal impulsaron nuevas medidas de prueba que pudieran modificar el cuadro del caso. De hecho, los fiscales habían sostenido en distintas instancias la inexistencia de delito.

Con este fallo, quedó firme el sobreseimiento de Caputo por inexistencia de delito.