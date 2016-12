Embed La conoció en Tinder y descubrió un extraño secreto en esta selfie

marido infiel 2.jpg Mike nunca se esperó esto



Tinder puede ser la solución perfecta para los solteros con ganas de conocer gente para un encuentro de sexo casual, pero en el caso deporque su mujer la descubrió en su celular y se vengó de él.Mike, de 29 años, está (o estaba) en pareja con la madre de sus dos hijos pero cuando su mujer descubrió la doble vida, informó el sitio británico"Hola, mi nombre es Mike y estoy casado y tengo dos hijos. Tengo un pene pequeño que está lleno de enfermedades de transmisión sexual. Y mi esposa encontró mi perfil, por si no te diste cuenta, y yo no me di cuenta todavía. Ella está en el teléfono con una de mis chicas y está por dejarme. Soy un pedazo de mierda al que no le importa nadie más que yo. Tengo una doble vida hace tanto tiempo que no te sientas mal si no me acuerdo de tu nombre porque le mando la misma mierda genèrica a todas. Sentite libre de mandarme mensajes de odio", escribió la mujer de Mike en su perfil de Tinder.De acuerdo con, Mike se llevó una desagradable sorpresa cuando todas "sus chicas" le empezaron a mandar mensajes cargados de odio en la red social. Una cosa es segura: su perfil en Tinder está que arde.