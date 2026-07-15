Habló la esposa del pasajero que casi es succionado en un avión: "Si morimos, morimos juntos"

"La chica que estaba sentada a su lado lo agarraba por la mano. Entre tres personas lo sujetábamos hacia adentro. Las máscaras de oxígeno cayeron y se desató el caos", describió. Incluso intentaron bloquear el agujero con una valija, aunque la fuerza del aire la succionó inmediatamente hacia el exterior.

La mujer también recordó haber escuchado una fuerte explosión antes de que se produjera la emergencia. "Parecía que parte del motor del avión se había desprendido", afirmó.

Cómo sigue la salud del pasajero

Tras activar el protocolo de emergencia, los pilotos regresaron al aeropuerto de Tesalónica, donde el avión aterrizó sin inconvenientes. Una ambulancia esperaba en la pista para trasladar a Karovi al Hospital Universitario General AHEPA.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el hombre permanece fuera de peligro, aunque continúa siendo evaluado para determinar el alcance de las lesiones. Su esposa explicó que sufrió quemaduras, tiene una mano gravemente herida y no recuerda lo ocurrido debido al shock.

"Para mí es importante que esté vivo. Cada vez que oye hablar de aviones empieza a temblar", expresó Grkovi, quien reconoció además que ella también atraviesa un fuerte impacto emocional. "Estoy en un estado psicológico muy delicado. Temí por nuestras vidas. Tenía miedo de que el avión se estrellara", agregó.

El testimonio de otros pasajeros

Un pasajero fue parcialmente succionado por una ventana que se rompió en vuelo de Ryanair

Varios de los pasajeros coincidieron en describir escenas de desesperación tras la descompresión de la cabina.

Christina, una de las viajeras, contó que inmediatamente comprendieron que se trataba de una despresurización. "Se oían gritos. Por un momento pensé que alguien había abierto accidentalmente la puerta de emergencia", relató.

Otra pasajera, identificada como Sofía, aseguró que el miedo fue generalizado. "Pensábamos que el avión se iba a estrellar. La descompresión fue extrema. Sentíamos que no podíamos respirar", afirmó. También señaló que Karovi perdió el conocimiento en varias oportunidades y presentaba heridas sangrantes, posiblemente como consecuencia de la falta de oxígeno y el fuerte impacto sufrido durante el incidente.

La investigación

Aunque las causas aún no fueron confirmadas oficialmente, una de las principales hipótesis indica que un fallo no contenido en el motor derecho habría provocado que fragmentos impactaran contra el fuselaje y rompieran la ventanilla. Esa posibilidad fue mencionada por fuentes de la aviación griega y también por un asesor técnico contratado por la familia del pasajero, aunque todavía no cuenta con validación oficial.

La investigación quedó a cargo de la Autoridad Helénica de Investigación de la Seguridad Aérea y Ferroviaria. Debido a que el avión fue fabricado en Estados Unidos y el incidente ocurrió en espacio aéreo de Macedonia del Norte, participan además la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), la Administración Federal de Aviación (FAA), la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y Boeing, que colaboran para establecer con precisión qué originó la falla que desencadenó el dramático episodio.