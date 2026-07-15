Habló la esposa del pasajero que casi es succionado en un avión: "Si morimos, morimos juntos"
El hombre resultó herido y no recuerda lo que pasó. Otros pasajeros relataron cómo fue el episodio.
El dramático incidente ocurrido a bordo de un Boeing 737-800 de Ryanair sumó en las últimas horas el testimonio de Svetlana Grkovi, esposa del pasajero que fue parcialmente succionado cuando una de las ventanillas del avión se rompió en pleno vuelo.
El episodio ocurrió el pasado viernes, minutos después del despegue de un vuelo que había partido desde Tesalónica, Grecia, con destino a Memmingen, Alemania. Grkovi reaccionó en cuestión de segundos y agarró con fuerza a su marido para evitar que fuera expulsado completamente del avión.
Según relató, se encontraban a una altitud de 20 mil pies cuando la ventanilla ubicada junto al asiento de su esposo, Ljubiša Karovi, de 61 años, se desprendió de manera repentina y la descompresión hizo que el hombre quedara parcialmente fuera del avión.
"Reaccioné de inmediato y le agarré las piernas. Pensé: 'Si morimos, morimos juntos'", recordó la mujer. Según explicó, su esposo permaneció "fuera hasta el pecho" durante aproximadamente dos minutos.
Al momento del hecho, el hombre llevaba puesto el cinturón de seguridad, algo que resultó determinante para impedir que fuera succionado por completo. Grkovi contó que, además de ella, otros dos pasajeros colaboraron para sostenerlo mientras intentaban introducirlo nuevamente en la cabina.
"La chica que estaba sentada a su lado lo agarraba por la mano. Entre tres personas lo sujetábamos hacia adentro. Las máscaras de oxígeno cayeron y se desató el caos", describió. Incluso intentaron bloquear el agujero con una valija, aunque la fuerza del aire la succionó inmediatamente hacia el exterior.
La mujer también recordó haber escuchado una fuerte explosión antes de que se produjera la emergencia. "Parecía que parte del motor del avión se había desprendido", afirmó.
Cómo sigue la salud del pasajero
Tras activar el protocolo de emergencia, los pilotos regresaron al aeropuerto de Tesalónica, donde el avión aterrizó sin inconvenientes. Una ambulancia esperaba en la pista para trasladar a Karovi al Hospital Universitario General AHEPA.
De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el hombre permanece fuera de peligro, aunque continúa siendo evaluado para determinar el alcance de las lesiones. Su esposa explicó que sufrió quemaduras, tiene una mano gravemente herida y no recuerda lo ocurrido debido al shock.
"Para mí es importante que esté vivo. Cada vez que oye hablar de aviones empieza a temblar", expresó Grkovi, quien reconoció además que ella también atraviesa un fuerte impacto emocional. "Estoy en un estado psicológico muy delicado. Temí por nuestras vidas. Tenía miedo de que el avión se estrellara", agregó.
El testimonio de otros pasajeros
Varios de los pasajeros coincidieron en describir escenas de desesperación tras la descompresión de la cabina.
Christina, una de las viajeras, contó que inmediatamente comprendieron que se trataba de una despresurización. "Se oían gritos. Por un momento pensé que alguien había abierto accidentalmente la puerta de emergencia", relató.
Otra pasajera, identificada como Sofía, aseguró que el miedo fue generalizado. "Pensábamos que el avión se iba a estrellar. La descompresión fue extrema. Sentíamos que no podíamos respirar", afirmó. También señaló que Karovi perdió el conocimiento en varias oportunidades y presentaba heridas sangrantes, posiblemente como consecuencia de la falta de oxígeno y el fuerte impacto sufrido durante el incidente.
La investigación
Aunque las causas aún no fueron confirmadas oficialmente, una de las principales hipótesis indica que un fallo no contenido en el motor derecho habría provocado que fragmentos impactaran contra el fuselaje y rompieran la ventanilla. Esa posibilidad fue mencionada por fuentes de la aviación griega y también por un asesor técnico contratado por la familia del pasajero, aunque todavía no cuenta con validación oficial.
La investigación quedó a cargo de la Autoridad Helénica de Investigación de la Seguridad Aérea y Ferroviaria. Debido a que el avión fue fabricado en Estados Unidos y el incidente ocurrió en espacio aéreo de Macedonia del Norte, participan además la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), la Administración Federal de Aviación (FAA), la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y Boeing, que colaboran para establecer con precisión qué originó la falla que desencadenó el dramático episodio.
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