Una bandera argentina con las Islas Malvinas flamea en Segurola y Habana en la previa al partido con Inglaterra
La icónica esquina en el barrio de Villa Devoto de Buenos Aires, inmortalizada por Diego Armando Maradona, se transformó en un emblema.
En la previa de la semifinal del Mundial 2026, una bandera argentina con las Islas Malvinas flamea en Segurola y Habana. La icónica esquina en el barrio de Villa Devoto de Buenos Aires, inmortalizada por Diego Armando Maradona, se transformó en una cábala para uno de los partidos más importantes de torneo.
“Segurola y Habana 4310, séptimo piso” no es solo una dirección, es un emblema de pertenencia, un grito de desafío que representa el espíritu de Maradona: auténtico, frontal y sin miedo. Esa esquina dejó de ser un punto en el mapa para convertirse en un refugio para los que sienten el fútbol como algo más que un deporte.
La placa que hoy la señala como “Esquina Diego Armando Maradona” y los homenajes que allí se hacen son prueba del impacto cultural que tuvo esa frase. Es un símbolo de resistencia, de orgullo barrial y, sobre todo, de la inmortalidad de Diego, un lugar donde cada fanático puede rendir tributo a la leyenda que no dejó de pelear nunca.
Prohíben banderas sobre Malvinas para el partido entre Argentina e Inglaterra
En el marco del partido de fútbol que disputará este miércoles por la tarde la selección argentina contra el combinado inglés en semifinales del Mundial 2026, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva indicó que Estados Unidos reforzó las medidas de seguridad en el estadio de la ciudad de Atlanta y acentuó que la FIFA prohibirá el uso de banderas, camisetas y cualquier objeto que tenga el dibujo de las islas Malvinas o que haga alusión al histórico reclamo geopolítico por la soberanía territorial.
“Al identificar que es un partido sensible”, durante un encuentro que se organizó este lunes entre autoridades del Gobierno estadounidense, miembros de la FIFA, agentes del FBI, y delegaciones de seguridad de Inglaterra y Argentina, “se acordaron una serie de medidas que se van a implementar este miércoles”, precisó Monteoliva en diálogo con Radio Now.
“Por un lado, un refuerzo de la policía y agentes privados. Alrededor de 1600 en total, adentro y afuera del estadio”, afirmó la ministra.
Asimismo, Monteoliva consignó que para este encuentro en particular se acordó “el ingreso en puertas diferenciadas”.
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