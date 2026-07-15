Les perdieron la valija en su luna de miel y casi 20 años después la Justicia ordenó una indemnización

La Justicia responsabilizó a la empresa de transporte

Durante el proceso, la empresa demandada no se presentó a ejercer su defensa pese a haber sido debidamente notificada, por lo que fue declarada en rebeldía. El tribunal tuvo por acreditados los hechos expuestos por la pareja y recordó que el transportista es responsable del equipaje despachado como parte del contrato de transporte.

Para resolver el caso, el juez valoró los testimonios de personas cercanas a los demandantes, quienes confirmaron tanto la pérdida de la valija como las compras que debieron realizar durante la estadía. También destacó que los bienes reclamados eran de uso habitual y que el pedido de indemnización resultaba razonable.

Por los objetos perdidos, la sentencia fijó una reparación de 3.960 pesos, correspondiente al valor de esos bienes al momento de la presentación de la demanda en 2006.

En relación con el daño moral, el magistrado entendió que la pérdida del equipaje durante la luna de miel y la falta de respuestas de la empresa justificaban una compensación de 3 millones de pesos, calculada a valores de 2026.

En total, la condena ascendió a 3.003.960 pesos, de los cuales 1.501.980 pesos corresponden a cada uno de los reclamantes. El fallo también dispuso el pago de intereses, diferenciando entre una tasa pura del 6% anual desde la fecha del hecho hasta la fecha de sentencia para el daño moral, y la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para el daño emergente.