Habló "Chicharra", el amigo de Diego Maradona que hoy cuida el edificio de Segurola y La Habana: "Lo extraño"

"Chicharra" también acompañó al exfutbolista durante un año cuando jugó en Sevilla, España, y compartió con él gran parte de su vida cotidiana. "Yo era chofer de Diego, pero manejaba él. Nos peleábamos por manejar", recordó entre risas.

Más allá de la fama del Diez, aseguró que en la intimidad era una persona sencilla y muy cercana a quienes lo rodeaban. "Diego era una persona espectacular, muy amigo, nos cuidaba a todos", expresó.

Al recordar las largas charlas que compartían, destacó: "Hablábamos de pesca, de fútbol, tomábamos mate, charlas de familia", señaló.

Actualmente, "Chicharra" se desempeña como encargado del edificio de Segurola y La Habana desde 2008, un lugar cargado de simbolismo para los fanáticos de Maradona. Según contó, fue el propio Diego junto a Claudia Villafañe quienes le consiguieron ese trabajo. "Ellos me trajeron a trabajar acá", explicó.

"Lo siento y lo extraño. Me hizo pasar sus mejores momentos con él y su familia", concluyó.