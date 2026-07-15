Habló "Chicharra", el amigo de Diego Maradona que hoy cuida el edificio de Segurola y La Habana: "Lo extraño"
El hombre trabajó junto a la familia de Maradona durante varias décadas y recordó emotivos momentos.
A casi seis años de la muerte de Diego Maradona, uno de sus amigos más cercanos recordó cómo era la intimidad del ídolo y la relación que mantuvieron durante décadas. Se trata de "Chicharra", actual encargado del edificio de la esquina de Segurola y La Habana y quien convivió con el exfutbolista y su familia en el barrio porteño de Villa Devoto desde los primeros años de su carrera.
"Chicharra" llegó a Buenos Aires en 1983 desde la localidad de Esquina, Corrientes, cuando tenía apenas 19 años. Su vínculo con Maradona venía de tiempo atrás, ya que ambos se conocían de la provincia donde nacieron y se criaron Don Diego y Doña Tota.
Fue el propio Diego quien le propuso instalarse en Buenos Aires para trabajar junto a él y su familia en el chalet de la calle José Luis Cantilo 4575, una vivienda que el astro había comprado durante la década del ochenta. La casa había sido un regalo para sus padres luego del pase de Argentinos Juniors a Boca en 1981. Ahí también vivieron Claudia Villafañe y algunas de las hermanas del exfutbolista antes de mudarse al edificio de Segurola y La Habana.
Durante esa etapa, "Chicharra" cumplía múltiples tareas dentro de la casa. "Hacía mandados, limpiaba, barría el patio, limpiaba la pileta, manejaba los autos y llevaba a los padres", contó sobre su rutina diaria junto a la familia Maradona.
Uno de los recuerdos más imborrables que conserva es el Mundial de México 1986. "Ahí vivimos y miramos el partido contra Inglaterra. Cuando Diego volvió se asomó por un balcón y la cuadra estaba repleta de gente. Fue impresionante", relató. Según recordó, la casa recibía visitas constantemente. "Todos los días iba gente a saludarlo".
"Chicharra" también acompañó al exfutbolista durante un año cuando jugó en Sevilla, España, y compartió con él gran parte de su vida cotidiana. "Yo era chofer de Diego, pero manejaba él. Nos peleábamos por manejar", recordó entre risas.
Más allá de la fama del Diez, aseguró que en la intimidad era una persona sencilla y muy cercana a quienes lo rodeaban. "Diego era una persona espectacular, muy amigo, nos cuidaba a todos", expresó.
Al recordar las largas charlas que compartían, destacó: "Hablábamos de pesca, de fútbol, tomábamos mate, charlas de familia", señaló.
Actualmente, "Chicharra" se desempeña como encargado del edificio de Segurola y La Habana desde 2008, un lugar cargado de simbolismo para los fanáticos de Maradona. Según contó, fue el propio Diego junto a Claudia Villafañe quienes le consiguieron ese trabajo. "Ellos me trajeron a trabajar acá", explicó.
"Lo siento y lo extraño. Me hizo pasar sus mejores momentos con él y su familia", concluyó.
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