El Gobierno oficializó el Decreto N° 140/26 y hay feriado desde las 15 horas para ver a la Selección Argentina
A diferencia de la firme decisión de la Casa Rosada de mantener la normalidad, Formosa declaró el cese de actividades administrativas a partir de las 15 horas.
En un claro contrapunto con la postura adoptada por el Gobierno de Javier Milei, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, decretó feriado en todo el territorio provincial de cara a la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra.
El asueto administrativo, oficializado a través del Decreto N° 140/26, dispone el cese de actividades para la administración pública provincial a partir de las 15:00 hs de este miércoles 15 de julio, justo una hora antes de que ruede la pelota en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
El documento provincial, refrendado por el ministro de la Jefatura de Gabinete, Antonio Ferreira, ya fue publicado en el Boletín Oficial. En sus considerandos, el mandatario peronista fundamenta que, dada la trascendencia del evento deportivo, resulta "oportuno" liberar de sus tareas a los empleados estatales para que puedan acompañar al equipo conducido por Lionel Scaloni.
Asimismo, la normativa provincial extiende la convocatoria a otros sectores clave. "El Gobierno provincial invita a las Municipalidades y Comisiones de Fomento, a los Poderes Legislativo y Judicial, como así también a las instituciones bancarias, públicas y privadas con asiento en la provincia, a adherirse a la medida", señala el escrito formal.
Feriado en Formosa, la contracara de la postura nacional
La resolución del mandatario formoseño marca una fuerte diferencia política y de gestión respecto a los lineamientos que bajaron desde Balcarce 50. Mientras Insfrán decidió paralizar la actividad pública estatal durante la tarde del miércoles, la Casa Rosada se encargó de bloquear cualquier posibilidad de asueto a nivel federal:
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Firme rechazo nacional: El Poder Ejecutivo nacional desestimó el pedido formal del gremio de los estatales (ATE) que solicitaba una medida idéntica para toda la Administración Pública Nacional. En Nación argumentaron que "no está previsto" frenar la actividad del Estado y encomendaron a cada área organizarse de forma interna sin resentir la atención de servicios.
Gestos diferenciados: Con esta decisión, Formosa se convierte en uno de los distritos que opta por acompañar institucionalmente el fervor popular de la Copa del Mundo, marcando una agenda propia e independiente de las directivas de austeridad horaria que intenta instalar la administración libertaria de Milei.
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