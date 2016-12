macri.jpg La imagen de Macri en Carne que circuló en las redes



carne hambuergesa Hamburguesa con papas, el combo de Carne



En Estados Unidos es normal ver a los políticos comer en algún local de comidas rápidas, sobre todo de hamburguesas o pizzas. Si bien fueel que humanizó la cerveza con una burger, en la última campaña los norteamericanos pudieron cruzarse en algún salón con, en medio de sus maratónicos recorridos proselitistas. Es claro, además de comer, los tipos utilizan ese contacto mundano para sus fines electorales.Acá en Argentina pasa lo mismo, aunque nos parezca (y seguramente es así), que sea un acto más forzado.. Es que las consecuencias pueden ser de las más negativas. El solo hecho de que lo puteen en cinco idiomas, es contraproducente.Lo cierto es que con consentimiento o no, tramado o no, encuestado o no, Mauricio Macri conoció Carne.Una hamburguesería, con la diferencia de ser el local gastronómico que tiene en el país quizá el mejor chef argentino a nivel mundial,. Aclaro el "quizá", porque lo avalan dos estrellas Michelin en su restó Mirazur de la costa francesa y un sexto puesto en el ranking de The World's 50 Best Restaurants 2016, pero eso no quiere decir que lo sea.La propuesta de Colagreco comenzó en La Plata, la ciudad donde se crio. Allí aprovechó un local de la esquina de 4 y 50 que se desvencijaba de solo mirarlo y puso la piedra fundamental . Casualidad o no, en ese mismo espacio funcionó hace años una carnicería y los últimos tiempos albergó a la redacción del desaparecido diario Diagonales.Más allá de la recuperación de lo edilicio en un clásico barrio platense,, sobre todo la de las abuelas italianas, de cocinar con alimentos frescos, propios y sin conservantes.Carne, según dice, tiene sus propios panes, sus tomates traídos de Francia y cultivados en huertas orgánicas, su carne de vaca de pastura y sus huevos de gallinas "libre".Lejos está el local elegido por Macri para ir a comer de la cadena de pizasde Estados Unidos, el lugar más visitado durante la campaña por el equipo de los Clinton oal que fueron los republicanos (allí se lo pudo ver a Donald comprando un tazón de taco infame).. El pan es rico, con restos de sabor a levadura. Y de los “agregados”, el pepinillo se lleva todos los premios.. Y la panceta crocante, el huevo y la cebolla morada, terminan de confirmar un combo ya tradicional en Buenos Aires, en un año en el que los locales de hamburguesas "caseras" proliferaron.