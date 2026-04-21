Murió Luis Puenzo, el director que ganó el primer Oscar para Argentina
El histórico cineasta Luis Puenzo falleció a los 80 años. Recordamos su brillante trayectoria y su premiada e inolvidable obra La historia oficial.
El reconocido director y guionista Luis Puenzo falleció este martes 21 de abril a los ochenta años de edad. Su dolorosa partida deja un enorme vacío en la cultura nacional, siendo recordado eternamente como el talentoso cineasta que logró conseguir el histórico primer Premio Oscar para la República Argentina.
El éxito de La historia oficial y su legado internacional
Su consagración definitiva llegó en 1986 con su primer largometraje, "La historia oficial". Esta conmovedora cinta, que abordó valientemente la apropiación de menores y las desapariciones durante la última dictadura militar, conmovió al mundo y le valió el ansiado Oscar a la mejor película extranjera, marcando un hito imborrable.
A partir de ese triunfo, expandió su carrera con megaproducciones como "Gringo viejo" (junto a Gregory Peck) y "La peste" (con William Hurt). Asimismo, respaldó fuertemente a la nueva generación desempeñándose como productor de aclamadas películas como "Infancia clandestina" y "Wakolda", esta última dirigida brillantemente por su hija, la reconocida cineasta Lucía Puenzo.
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Su rol fundamental en el INCAA y la defensa de la industria
Más allá de su magistral labor detrás de las cámaras, el artista fue un histórico y férreo defensor de las políticas culturales. Fue miembro fundador de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina y participó activamente en la redacción de la Ley de Cine (1994), la cual le otorgó su necesaria autarquía al INCAA.
Fiel a sus convicciones, continuó involucrado en la gestión cultural pública hasta sus últimos años de actividad. Entre enero de 2020 y abril de 2022, asumió el enorme desafío de presidir el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), trabajando para fomentar la producción de películas en nuestro país.
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