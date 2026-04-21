Murió Luis Puenzo, el director que ganó el primer Oscar para Argentina

Su rol fundamental en el INCAA y la defensa de la industria

Más allá de su magistral labor detrás de las cámaras, el artista fue un histórico y férreo defensor de las políticas culturales. Fue miembro fundador de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina y participó activamente en la redacción de la Ley de Cine (1994), la cual le otorgó su necesaria autarquía al INCAA.