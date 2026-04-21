¿Cuándo paran las lluvias en Buenos Aires?
Tras una jornada marcada por la inestabilidad, el pronóstico anticipa un cambio. Conocé a qué hora pararán las lluvias y cómo sigue el tiempo en la Ciudad.
La ciudad de Buenos Aires transita una jornada pasada por agua este martes 21 de abril, pero la gran pregunta que todos se hacen es cuándo paran las lluvias. Según el último reporte del pronóstico del tiempo, las precipitaciones tienen las horas contadas y se espera una mejora definitiva hacia la noche.
A qué hora terminan las lluvias hoy
De acuerdo a la información meteorológica detallada, las lluvias débiles continuarán afectando a la Ciudad durante toda la tarde, manteniendo probabilidades que oscilan entre el 50% y el 60% hasta las 20:00 horas.
El alivio definitivo llegará recién sobre el final del día. A partir de las 23:00 horas, el cielo quedará mayormente cubierto, la temperatura descenderá hasta los 17 grados y ya no se registrarán nuevas caídas de agua.
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico y un tormentón álgido arreciará la temperatura del AMBA hasta desplomarla
Cómo sigue el pronóstico para el resto de la semana
A partir de este miércoles 22 de abril, el sol volverá a brillar a pleno en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Se espera una jornada totalmente despejada, con una temperatura máxima de 20 grados y una mínima bastante más fresca de 11 grados.
Esta tendencia de buenas condiciones climáticas se mantendrá firme de cara al fin de semana:
-
Jueves 23: Cielo despejado y a pleno sol, con marcas térmicas entre los 12 y los 21 grados.
Viernes 24: Continuará el clima agradable y soleado, con una mínima de 14 grados y una máxima de 22 grados.
Sábado 25: La jornada se presentará parcialmente nublada, pero sin lluvias, alcanzando los 21 grados.
Domingo 26: Regresa la inestabilidad. Se esperan nuevas precipitaciones con un 30% de probabilidades y un marcado descenso térmico, con una máxima de 18 grados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario