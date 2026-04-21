Paro de colectivos en reclamo de pago de salarios adeudados: a qué líneas afecta la medida de fuerza
Choferes de la empresa MOGSM dispusieron un paro para este martes.
Los choferes de la empresa de colectivos Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) paran este martes en reclamo de pago de salarios adeudados.
La medida de fuerza gremial afecta a las líneas 333, 407, 437 y 707 que circulan por la zona norte del Gran Buenos Aires.
MOGSM administra diferentes recorridos que atraviesan a San Isidro, Tigre, Vicente López y Escobar.
Históricamente, la empresa también estuvo a cargo de las líneas 310 y 670 que circulaban por San Martín, pero en 2015 pasaron a manos de la empresa "La Nueva Metropol".
Qué servicios estarán afectados por el paro nacional de este martes
En plena crisis económica y en permanente conflicto salarial, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó la puesta en marcha de un paro nacional de 24 horas que entrará en vigencia a partir de las 00:00 de este martes 21 de abril.
La medida de fuerza contará con una adhesión clave: los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Debido a esta huelga, se prevé una jornada con fuertes complicaciones en la prestación de servicios públicos.
En cuanto a los motivos del nuevo paro, el titular de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, fue sumamente contundente al plantear los reclamos del sector, advirtiendo que "si no hay plata, no habrá paz social".
El sindicato exige la reapertura inmediata de las paritarias para hacerle frente a la inflación, denunciando que los salarios públicos ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo. Además, la medida busca rechazar categóricamente cualquier intento de recorte sobre la estructura del Estado y frenar la amenaza de nuevos despidos masivos.
Qué servicios estarán afectados este martes por el paro nacional
La amplia adhesión de distintos sectores estatales y aeronáuticos provocará fuertes complicaciones en el normal funcionamiento de los siguientes servicios:
- Vuelos aerocomerciales: Al acoplarse los trabajadores de la ANAC (quienes regulan y fiscalizan la actividad aérea), se esperan severas demoras y cancelaciones de vuelos en los distintos aeropuertos del país.
- Administración Pública: La atención al ciudadano estará fuertemente afectada en múltiples organismos y dependencias estatales a lo largo de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
Los puntos principales del cese de tareas son:
- Impacto en el transporte aéreo: La participación de la ANAC afectará la operatividad en los aeropuertos del país.
- Atención estatal resentida: Diversas dependencias públicas verán interrumpida su actividad normal durante todo el martes.
- Alcance: La protesta tendrá vigencia en todo el territorio nacional según lo dispuesto por el Consejo Directivo del gremio.
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