Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA: a qué hora se larga este martes y cuándo para

Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA

Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.

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Cuándo se van las lluvias y mejora el clima en el AMBA

El sitio Meteored prevé que tras las dos jornadas con precipitaciones "entrará el famoso viento pampero, del sudoeste y bien seco, estabilizando rápidamente las condiciones de tiempo para el día miércoles". Esta jornada se presentará parcial o algo nublada, y será destacado el moderado descenso de temperaturas.

En este sentido, el SMN anticipa un miércoles con cielo despejado en la madrugada, y parcialmente nublado para el resto de la jornada; con un notable descenso térmico: marcas de entre 10 y 20 grados.

Esta tendencia se mantendría para el jueves y viernes, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, y ligeramente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 14 y 23 grados para la primera jornada y 12 y 23 para el cierre de la semana.