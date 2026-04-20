Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA: a qué hora se larga este martes y cuándo para
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene sus probabilidades de lluvias y tormentas para este martes en Buenos Aires. Cuándo mejora el clima.
Un nuevo proceso de ciclogénesis afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con lluvias que iniciaron este lunes y que se mantendrían el martes con posibles tormentas, según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del portal especializado Meteored.
De esta manera, las lluvias se mantendrían al menos durante el martes en la Ciudad y alrededores. Meteored prevé "precipitaciones intermitentes, en general sin mayores riesgos y acumulando un total de no más de 15 a 20 mm en la región del AMBA".
Según este sitio especializado, hay probabilidades de precipitaciones durante casi toda la jornada, con tormentas en horas de la madrugada y luego a media mañana.
El organismo nacional, en tanto, ratifica para el martes su pronóstico de lluvias aisladas para la madrugada y la mañana, pasando a tormentas aisladas en la tarde y con chaparrones en la noche. Las temperaturas rondarán entre 17 y 23 grados.
Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Cuándo se van las lluvias y mejora el clima en el AMBA
El sitio Meteored prevé que tras las dos jornadas con precipitaciones "entrará el famoso viento pampero, del sudoeste y bien seco, estabilizando rápidamente las condiciones de tiempo para el día miércoles". Esta jornada se presentará parcial o algo nublada, y será destacado el moderado descenso de temperaturas.
En este sentido, el SMN anticipa un miércoles con cielo despejado en la madrugada, y parcialmente nublado para el resto de la jornada; con un notable descenso térmico: marcas de entre 10 y 20 grados.
Esta tendencia se mantendría para el jueves y viernes, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, y ligeramente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 14 y 23 grados para la primera jornada y 12 y 23 para el cierre de la semana.
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