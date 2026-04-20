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Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA: a qué hora se larga este martes y cuándo para

Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene sus probabilidades de lluvias y tormentas para este martes en Buenos Aires. Cuándo mejora el clima.

Se vienen fuertes tormentas.

Se vienen fuertes tormentas.

Un nuevo proceso de ciclogénesis afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con lluvias que iniciaron este lunes y que se mantendrían el martes con posibles tormentas, según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del portal especializado Meteored.

De esta manera, las lluvias se mantendrían al menos durante el martes en la Ciudad y alrededores. Meteored prevé "precipitaciones intermitentes, en general sin mayores riesgos y acumulando un total de no más de 15 a 20 mm en la región del AMBA".

Según este sitio especializado, hay probabilidades de precipitaciones durante casi toda la jornada, con tormentas en horas de la madrugada y luego a media mañana.

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Los horarios de las lluvias y tormentas de este martes en Buenos Aires, seg&uacute;n Meteored.

Los horarios de las lluvias y tormentas de este martes en Buenos Aires, según Meteored.

El organismo nacional, en tanto, ratifica para el martes su pronóstico de lluvias aisladas para la madrugada y la mañana, pasando a tormentas aisladas en la tarde y con chaparrones en la noche. Las temperaturas rondarán entre 17 y 23 grados.

Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA

Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.

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Cuándo se van las lluvias y mejora el clima en el AMBA

El sitio Meteored prevé que tras las dos jornadas con precipitaciones "entrará el famoso viento pampero, del sudoeste y bien seco, estabilizando rápidamente las condiciones de tiempo para el día miércoles". Esta jornada se presentará parcial o algo nublada, y será destacado el moderado descenso de temperaturas.

En este sentido, el SMN anticipa un miércoles con cielo despejado en la madrugada, y parcialmente nublado para el resto de la jornada; con un notable descenso térmico: marcas de entre 10 y 20 grados.

Esta tendencia se mantendría para el jueves y viernes, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, y ligeramente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 14 y 23 grados para la primera jornada y 12 y 23 para el cierre de la semana.

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