El Gobierno dio de baja a otras cuatro prepagas: qué pasará con sus afiliados
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei ya se dieron de baja casi 170 prepagas que no cumplían con los requisitos para operar o no registraban actividad.
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) dio de baja este martes otras cuatro prepagas que estaban inscriptas en los registros de ese organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. Así quedó plasmado en un edicto de la SSS publicado hoy en el Boletín Oficial.
La decisión de la SSS forma parte del plan de reordenamiento del sistema que el gobierno de Javier Milei y su ministro de Salud, Mario Lugones, encararon el año pasado y por el cual ya se dieron de baja 166 empresas de medicina prepaga en el proceso de depuración y actualización del padrón para mejorar la transparencia y la trazabilidad del sistema de salud privado.
Las prepagas dadas de baja son:
- Su Medicina Asistencia
- Instituto Panamericano de Salud
- Imedical
- Seres
La causal principal de las exclusiones es la falta de acreditación de actividad real. La SSS exige a las empresas la demostración de una cartera de afiliados activa y actividades operativas verificables; de no cumplirse, procede el rechazo de la inscripción. Según el gobierno libertario, estas exigencias contribuyen a garantizar la libre competencia y condiciones equitativas en el mercado.
Las auditorías detectaron que varias de las firmas no tenían afiliados, no prestaban servicios o no habían presentado la documentación obligatoria.
Desde la SSS aclararon que la decisión no afecta a usuarios del sistema, ya que las compañías dadas de baja no se encontraban brindando cobertura al momento de las inspecciones. En ese sentido, explicaron además que muchas de ellas permanecían registradas de manera formal pero sin actividad real.
Un mes atrás, el Ejecutivo había dado de baja a otras diez prepagas en lo que definió como un proceso de reordenamiento y depuración del padrón de agentes. El objetivo declarado es asegurar transparencia y información confiable para los usuarios, además de establecer reglas claras para los operadores del sistema.
En aquella oportunidad, el Gobierno precisó que, con esa medida, ya eran 162 los agentes alcanzados por procedimientos de rechazo de inscripción definitiva, en el marco de las acciones de fiscalización que impulsa la Superintendencia para que el registro refleje únicamente a entidades que acrediten actividad real y cuenten con afiliados.
En la última tanda se incluyeron diversas entidades, entre ellas Círculo Médico de San Luis, Círculo Médico de Bragado, Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A., Protección Médica SRL, ECSA Salud y otras mutuales y asociaciones.
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