El Gobierno dio de baja a otras cuatro prepagas: qué pasará con sus afiliados

Desde la SSS aclararon que la decisión no afecta a usuarios del sistema, ya que las compañías dadas de baja no se encontraban brindando cobertura al momento de las inspecciones. En ese sentido, explicaron además que muchas de ellas permanecían registradas de manera formal pero sin actividad real.

Un mes atrás, el Ejecutivo había dado de baja a otras diez prepagas en lo que definió como un proceso de reordenamiento y depuración del padrón de agentes. El objetivo declarado es asegurar transparencia y información confiable para los usuarios, además de establecer reglas claras para los operadores del sistema.

En aquella oportunidad, el Gobierno precisó que, con esa medida, ya eran 162 los agentes alcanzados por procedimientos de rechazo de inscripción definitiva, en el marco de las acciones de fiscalización que impulsa la Superintendencia para que el registro refleje únicamente a entidades que acrediten actividad real y cuenten con afiliados.

En la última tanda se incluyeron diversas entidades, entre ellas Círculo Médico de San Luis, Círculo Médico de Bragado, Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A., Protección Médica SRL, ECSA Salud y otras mutuales y asociaciones.

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