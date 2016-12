C5N_-_Policiales_Grave_denuncia_de_violencia_de_gnero(bajaryoutube.com).mp4



Durante 9 añosvivió sometida por Alejandro. La relación se volvió cada vez más violenta hasta que Belén dijo basta y decidió que era momento de separarse. Y de allí"No voy a parar hasta matarte", le dijo en varias oportunidades. Pero el viernes 16 de diciembre, cuando habían arreglado para pasar juntos el, irrumpió en su casa junto a sus dos hermanas y su cuñado. "Si no me das una", le dijo adelante de todos y, ayudado por su familia, comenzó a golpearla. El hecho ocurrió en una vivienda deJustamente, a pesar de radicar la denuncia en la Comisaría de la Mujer de San Justo, "el sábado siguiente volvieron con cuchillos y palos, y", reveló Papini en declaraciones a C5N.Fue entonces que realizó una nueva acusación en la misma seccional, que derivó en la intervención de la UFI° 1 del Departamento Judicial de La Matanza. En dicha dependencia, "me dieron la perimetral pero yo les pedí que les saquen las armas". Sin embargo en la fiscalía le dijeron:No obstante, los mensajes intimidatorios continúan, las promesas de cobrarse venganza ante la negativa de Belén de recomponer la relación no se detienen, sino que se profundizan día a día con palabras tales comoEn este sentido, la víctima deja en claro que "a pesar de la perimetral, pasan por la puerta de mi casa con armas, tengo mucho miedo. Primero me dice que no le dejo ver a los chicos (tienen dos hijos de 3 y 4 años, frutos de la relación)", explicó.