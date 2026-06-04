MinutoUno

Tras el repudio masivo, Diego Recalde amenaza con demandas: "Van a financiar mi próxima película"

Sociedad

El libertario fue blanco de fuerte rechazo en redes sociales por sus declaraciones sobre el femicidio de Agostina Vega y la viralización de su aberrante tema.

Diego Recalde amenaza con demandas

Diego Recalde amenaza con demandas

Luego de la masiva ola de rechazo que generó la viralización de su polémica canción "De nuevo Dolores" y de sus cuestionados dichos en televisión sobre el femicidio de Agostina Vega, el director de cine e influencer libertario Diego Recalde volvió a utilizar sus redes sociales y a generar más revuelo.

Esta vez, lejos de ensayar una disculpa o retractarse, el realizador audiovisual denunció haber recibido graves intimidaciones y adelantó que iniciará acciones legales contra los usuarios que lo atacaron.

El escándalo, que estalló en plena jornada de movilizaciones por el Ni Una Menos, colocó a Recalde en el centro de las críticas debido a la lírica de su autoría que hace alusión a una fijación con niñas en edad escolar, sumado a sus declaraciones en televisión donde revictimizó a la adolescente asesinada.

diego recalde
Tras el repudio masivo, Diego Recalde amenaza con demandas.

Tras el repudio masivo, Diego Recalde amenaza con demandas.

Las amenazas de Diego Recalde: "Se vienen demandas civiles y penales"

A través de sus canales digitales, el influencer libertario rompió el silencio con un desafiante mensaje en el que confirmó haber puesto la situación en manos de la Justicia y chicaneó a quienes lo denunciaron públicamente en las redes:

"Acabo de hablar con mi abogado penalista. A los que con nombre y apellido me amenazaron de muerte y me difamaron acusándome de delitos graves, les cuento que van a financiar mi próxima película. Se vienen demandas civiles y penales", sentenció Recalde de forma categórica.

image
Tras el repudio masivo, Diego Recalde amenaza con demandas

Tras el repudio masivo, Diego Recalde amenaza con demandas

Con esta estrategia, el director busca frenar el fuerte escrache virtual y mediático que sufre desde que el periodista Jorge Rial y miles de internautas reflotaron la canción grabada junto al Trío Ibáñez.

Mientras que la opinión pública califica la letra del tema como una "aberración" y una apología de la pedofilia, Recalde y su equipo legal se pararán sobre la figura de la "difamación" y las "amenazas de muerte" para llevar a los tribunales a aquellos usuarios que, según sus términos, lo hayan acusado de cometer delitos graves sin una condena judicial previa.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas