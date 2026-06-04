Tras el repudio masivo, Diego Recalde amenaza con demandas: "Van a financiar mi próxima película"
El libertario fue blanco de fuerte rechazo en redes sociales por sus declaraciones sobre el femicidio de Agostina Vega y la viralización de su aberrante tema.
Luego de la masiva ola de rechazo que generó la viralización de su polémica canción "De nuevo Dolores" y de sus cuestionados dichos en televisión sobre el femicidio de Agostina Vega, el director de cine e influencer libertario Diego Recalde volvió a utilizar sus redes sociales y a generar más revuelo.
Esta vez, lejos de ensayar una disculpa o retractarse, el realizador audiovisual denunció haber recibido graves intimidaciones y adelantó que iniciará acciones legales contra los usuarios que lo atacaron.
El escándalo, que estalló en plena jornada de movilizaciones por el Ni Una Menos, colocó a Recalde en el centro de las críticas debido a la lírica de su autoría que hace alusión a una fijación con niñas en edad escolar, sumado a sus declaraciones en televisión donde revictimizó a la adolescente asesinada.
Las amenazas de Diego Recalde: "Se vienen demandas civiles y penales"
A través de sus canales digitales, el influencer libertario rompió el silencio con un desafiante mensaje en el que confirmó haber puesto la situación en manos de la Justicia y chicaneó a quienes lo denunciaron públicamente en las redes:
"Acabo de hablar con mi abogado penalista. A los que con nombre y apellido me amenazaron de muerte y me difamaron acusándome de delitos graves, les cuento que van a financiar mi próxima película. Se vienen demandas civiles y penales", sentenció Recalde de forma categórica.
Con esta estrategia, el director busca frenar el fuerte escrache virtual y mediático que sufre desde que el periodista Jorge Rial y miles de internautas reflotaron la canción grabada junto al Trío Ibáñez.
Mientras que la opinión pública califica la letra del tema como una "aberración" y una apología de la pedofilia, Recalde y su equipo legal se pararán sobre la figura de la "difamación" y las "amenazas de muerte" para llevar a los tribunales a aquellos usuarios que, según sus términos, lo hayan acusado de cometer delitos graves sin una condena judicial previa.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario