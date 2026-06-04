"Adicto al jumper": repudio masivo por la aberrante canción del libertario Diego Recalde sobre una nena
En plena conmoción por el femicidio de Agostina Vega, el influencer es apuntado por sus polémicos dichos y un viejo tema sobre una nena en edad escolar.
En una jornada de profunda sensibilidad social por las marchas del Ni Una Menos y con la opinión pública conmocionada tras el femicidio de la adolescente Agostina Vega en Córdoba, un nuevo escándalo estalló en los medios y las redes sociales y lo tiene como protagonista al influencer libertario Diego Recalde.
En las últimas horas se volvió viral una aberrante canción de Recalde, director de cine, influencer libertario y afín al Gobierno de Javier Milei, cuya letra hace explícita alusión a una atracción hacia niñas en edad escolar.
El tema musical, que despertó un repudio generalizado, cobró fuerza en el espacio público luego de las recientes y repudiables declaraciones televisivas del propio Recalde, donde generó indignación al revictimizar a Agostina Vega, señalándola de forma provocadora por "su actitud física y soltura".
"De nuevo Dolores": una letra nefasta que salió a la luz
La composición en cuestión se titula "De nuevo Dolores" y fue grabada hace aproximadamente diez años por el polémico militante oficialista junto a su banda, el Trío Ibáñez. A pesar del tiempo transcurrido, la obra se encuentra disponible en su canal oficial de YouTube y está debidamente registrada a su nombre en la Biblioteca Nacional.
Debido a lo aberrante de la canción, minutouno.com decidió no reproducir la música en su portal. La letra describe de manera explícita y nefasta una fijación con menores de edad: "Va al colegio... ¡Qué linda que es! Usa jumper, qué bien le queda. Va con su mochilita, de la Sara Key...".
En el desglose de la canción, el autor se autodefine como un "adicto al jumper" (en clara referencia al uniforme escolar femenino) e incluso relata haber estado internado en una "granja" de rehabilitación por este motivo, admitiendo "no haberse curado", lo que desató una oleada de denuncias públicas por apología de la pedofilia.
Uno de los encargados de visibilizar y viralizar el material en los medios tradicionales fue el periodista Jorge Rial, quien manifestó un absoluto asco y rechazo ante la impunidad del realizador audiovisual.
"Este degenerado es vocero del Gobierno, y no estoy politizando, estoy describiendo", lanzó Rial, completamente indignado por la gravedad de la lírica.
La viralización de esta pieza provocó un fuerte debate en el marco del 3J, donde agrupaciones feministas, usuarios de redes sociales y diversos sectores de la sociedad civil cuestionaron con dureza la complicidad digital y la cercanía de este tipo de personajes de tintes oscuros con las esferas del poder político actual.
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