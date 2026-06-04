"Adicto al jumper": repudio masivo por la aberrante canción del libertario Diego Recalde sobre una nena

"De nuevo Dolores": una letra nefasta que salió a la luz

La composición en cuestión se titula "De nuevo Dolores" y fue grabada hace aproximadamente diez años por el polémico militante oficialista junto a su banda, el Trío Ibáñez. A pesar del tiempo transcurrido, la obra se encuentra disponible en su canal oficial de YouTube y está debidamente registrada a su nombre en la Biblioteca Nacional.

Debido a lo aberrante de la canción, minutouno.com decidió no reproducir la música en su portal. La letra describe de manera explícita y nefasta una fijación con menores de edad: "Va al colegio... ¡Qué linda que es! Usa jumper, qué bien le queda. Va con su mochilita, de la Sara Key...".

En el desglose de la canción, el autor se autodefine como un "adicto al jumper" (en clara referencia al uniforme escolar femenino) e incluso relata haber estado internado en una "granja" de rehabilitación por este motivo, admitiendo "no haberse curado", lo que desató una oleada de denuncias públicas por apología de la pedofilia.

Uno de los encargados de visibilizar y viralizar el material en los medios tradicionales fue el periodista Jorge Rial, quien manifestó un absoluto asco y rechazo ante la impunidad del realizador audiovisual.

"Este degenerado es vocero del Gobierno, y no estoy politizando, estoy describiendo", lanzó Rial, completamente indignado por la gravedad de la lírica.

La viralización de esta pieza provocó un fuerte debate en el marco del 3J, donde agrupaciones feministas, usuarios de redes sociales y diversos sectores de la sociedad civil cuestionaron con dureza la complicidad digital y la cercanía de este tipo de personajes de tintes oscuros con las esferas del poder político actual.