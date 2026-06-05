Manejaba borracho, chocó y se dio a la fuga: lo detuvieron en Palermo tras impactar contra una calzada

Personal de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad llegó al lugar y halló la Ecosport sobre la vereda, con daños en las puertas laterales. En el vehículo viajaban dos mujeres de 30 años y un hombre de 36 años, quienes dijeron que una Volkswagen Amarok los chocó y escapó en dirección a Plaza Italia.

Tras la alerta, la Amarok fue localizada en la intersección de la avenida Santa Fe y Thames, con la trompa dañada y sobre la vereda. Su conductor, un hombre de 45 años, presentaba aliento a alcohol, según constataron las autoridades policiales porteñas.

El SAME asistió a los damnificados y les diagnosticó “control clínico”, sin necesidad de traslado. Según transeúntes, la Amarok también impactó a otros vehículos estacionados en Plaza Italia: un Renault Clio y una Volkswagen T-Cross

Intervino la Unidad Fiscal Norte, que ordenó iniciar actuaciones al conductor por “lesiones” y realizar el control de alcoholemia.

Más choques al comienzo de este viernes



Otro siniestro vial se registró en la esquina de avenida Independencia y Salta, una camioneta que realizaba tareas de descarga frente a una panadería sufrió un accidente que dejó a un hombre herido de forma leve, aunque la impresión fue que la situación pudo ser mucho peor.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que la camioneta, tras el impacto, retrocedió y se marchó del lugar. Quienes presenciaron el hecho señalaron que el conductor probablemente frenó unas cuadras más adelante, pero la secuencia generó temor por la posibilidad de que el desenlace hubiese sido fatal.

La víctima, un trabajador que bajaba medialunas, logró escapar con lesiones menores. “Un centímetro más de la camioneta o de este hombre y estaríamos hablando de una tragedia”, graficaron los presentes.

Más tarde en la zona de Aeroparque, una camioneta chocó contra un auto de alta gama en la puerta de la terminal, en la avenida de la costanera.

El conductor implicado en el hecho de Aeroparque fue sometido a un control de alcoholemia y el resultado arrojó 2,52 gramos de alcohol por litro de sangre, correspondiente al grado tres de intoxicación alcohólica, apenas un nivel por debajo del coma etílico.