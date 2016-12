Fernando Cavenaghi le puso un cierre final a una exitosa carrera. Con 33 años y tras más de un año en el Apoel Nicosia de Chipre, el Torito anunció su retiro y explica el por qué: "Perdí el entusiasmo de jugar".

El goleador nacido en Bragado jugó gran parte de su carrera en River, donde se convirtió en ídolo y anotó 112 goles. Cuando el Millonario perdió la categoría y descendió a la B Nacional, Cavenaghi resignó dinero y volvió a la institución de Núñez para devolverlo a Primera. Y lo hizo.



Haciendo un balance, el Torito analiza los entrenadores que lo dirigieron: "Gallego fue importante, con Ramón fue el que mejor me llevé, de Pellegrini aprendí muchísimo, de Gallardo también".

A pesar de abandonar el profesionalismo, el ex delantero del Burdeos de Francia, donde fue campeón, contó que está realizando el curso de entrenador, pero aún así no se ve como DT: "Me veo más en la parte de gestión y marketing deportivo".

A su vez, Cavenaghi hizo un repaso por toda su carrera y destacó a dos jugadores: "El defensor más duro? Furios, te la pone por todos lados. Y el arquero, Mandanda, del Olympique de Marsella, nunca le podía hacer un gol".