Embed Conmoción en Jujuy por la muerte de una joven de 17 años en una fiesta privada https://t.co/BZQzHz6WKt pic.twitter.com/dfOtEFbVm3 — minutouno (@minutounocom) 30 de octubre de 2016



Embed Time Warp: las muertes se produjeron por "edema pulmonar y paro cardiorespiratorio" https://t.co/Ah9RUPvztf — minutouno (@minutounocom) 17 de abril de 2016

Embed 6.30 am @djsashaofficial Un vídeo publicado por Lucho Medina (@luchomeedina) el 1 de Ene de 2017 a la(s) 5:42 PST

Embed Ahora cierra Punta Stage una o dos semanas, reabre con otro nombre y aquí no ha pasado nada. — LaKD (@Fabri_Pic) 2 de enero de 2017

Embed En Punta Stage se quedaron sin agua mineral a las 3 am. Eso es culpa de Dj Sasha o de un negociante sucio que sobrevendió la capacidad? — Gala DK (@GalaDK) 2 de enero de 2017

Embed Al menos un muerto en una fiesta electrónica en Punta Stage. Entradas sobrevendidas, sin ventilación ni agua. Culpables del evento: Live Art — Santiago Fraga (@santifr_ar) 2 de enero de 2017

Embed Leo los comentarios de lo que pasó en punta stage y agradezco no haber caído en esa.. — Mind Blower (@Denisehacker2) 2 de enero de 2017



Embed En el boliche Punta Stage de Arroyo Seco se venden drogas sinteticas desde la llegada del hombre a la luna. Algun dia iba a pasar — Gerardo Alpa (@superchueko) 2 de enero de 2017

Embed Punta Stage, 30 grados se quedan sin agua, sobreventa y un muerto, sigue todo igual. — LeoGiardelli ▲ (@NicolasLeandroo) 2 de enero de 2017

La joven, cuya identidad no había sido informada, había ido a bailar el sábado último auna de las discotecas que se encuentran en Arroyo Seco, sobre la autopista Buenos Aires-Rosario, adonde asistieron unas 5.000 personas.Allí se "descompensó" e "ingresó al hospital local", dijo el intendente de esa ciudad,y "luego la trasladaron al Hospital Provincial de Rosario, donde ayer lamentablemente falleció", precisó.Por su parte, la directora del Instituto Médico Legal de Rosario, Alicia Cadierno, sostuvo este lunes queaunque señaló que aún no estaba el resultado de la autopsia."Manejamos además el dato de queno de la gravedad de esta chica, pero sí se dio en otros chicos", afirmó la médica, en declaraciones a radioEl cuadro que presentó la joven que falleció era unaagregó.Por su parte, el intendente señaló, a radioaunque aclaró que "estaba habilitado" como discoteca y la última documentación que le permitía funcionar "era de octubre o septiembre de 2015".Si bien Esper no negó que fuera una fiesta electrónica la que se desarrollaba en el lugar, advirtió que en Arroyo Seco "en abril pasado" firmó un decreto por el cualPor lo tanto, Punta Stage "no está habilitado como fiesta electrónica", sino para funcionarpuntualizó.Cuando se le preguntó al jefe comunal sobre las acciones que lleva adelante para evitar la venta de drogas dentro de los boliches de su localidad, advirtió que han "tomado las previsiones", pero advirtió:además "es un delito federal", manifestó. Cadierno, en tanto, destacó que "las complicaciones que se producen con el consumo del llamado éxtasis pueden ser del orden de un accidente cerebro vascular hemorrágico, infarto de miocardio o hemorragia a nivel de viseras abdominales"."El aturdimiento y la aglomeración de gente en este tipo de fiestas, la deshidratación, la dificultad para conseguir líquido y el aumento de la concentración de la droga en sangreprecisó la médica.En las redes sociales se difundieron gran cantidad de comentarios de asistentes y allegados