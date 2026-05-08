Golpe en Santa Fe: una avioneta con 442 kilos de cocaína y el lazo con una banda narco internacional

Las tareas de inteligencia incluyeron escuchas telefónicas, seguimientos, drones, cámaras ocultas y vigilancia aérea. Incluso se utilizó un helicóptero y participaron grupos especiales como el GEOF y GE-1, que permanecieron ocultos en la zona esperando el aterrizaje de la aeronave.

El operativo se activó cuando la avioneta, una Cessna 210 proveniente de Bolivia, descendió en la pista clandestina. En el mismo lugar aguardaban camionetas y camiones preparados para trasladar el cargamento de droga. En ese momento, las fuerzas federales irrumpieron y detuvieron a ocho sospechosos.

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Entre los arrestados hay dos ciudadanos bolivianos señalados como piloto y copiloto de la aeronave, mientras que los otros seis detenidos serían oriundos de Vera y Calchaquí. En total se secuestraron unos 442 kilos de cocaína distribuidos en cerca de 380 panes.

Además de la droga y la avioneta, los investigadores incautaron dos camionetas Toyota Hilux y Ford Ranger, dos camiones Ford Cargo y Fiat Iveco, 16 teléfonos celulares, equipos de comunicación, bidones de combustible y una antena satelital Starlink, para la logística de la organización criminal.

La relación del cargamento de droga con un narco uruguayo

La causa está a cargo de la PROCUNAR, encabezada por Diego Iglesias, con la participación del Fiscal Federal Matías Scilabra, y del Juzgado Federal de Garantías N°1 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros.

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Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores es la posible conexión con la estructura narco del uruguayo Sebastián Marset. De acuerdo con la pesquisa, el número telefónico que dio origen a la investigación mantenía contactos con “Pepa” Rojas Velasco, considerado un hombre clave dentro de la organización criminal.

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Rojas Velasco fue asesinado el pasado 26 de abril en Santa Cruz de la Sierra, minutos antes de una carrera automovilística, cuando sicarios dispararon contra el vehículo que conducía bajo el seudónimo “Pedro Pablo”. Según autoridades bolivianas, había quedado al frente de la organización tras la captura y extradición de Marset a Estados Unidos.

Las escuchas también permitieron reconstruir cómo operaba la banda en territorio santafesino. Los sospechosos acondicionaban caminos rurales para utilizarlos como pistas clandestinas y realizaban recorridos de vigilancia para garantizar el aterrizaje de las aeronaves. En una de las conversaciones interceptadas el pasado 1 de mayo, uno de los involucrados lanzó una frase que alertó a las autoridades: “Vienen tres, una se va y dos quedan”.

El lunes 5 de mayo, una nueva comunicación alertó a los investigadores sobre la inminencia de la operación: “Ya están. Ya vinieron”.

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Tras el procedimiento principal, las fuerzas federales realizaron ocho allanamientos simultáneos en Vera y Calchaquí, incluyendo zonas urbanas y rurales asociadas a la maniobra criminal, para profundizar la investigación sobre la red logística y financiera detrás del cargamento. Los investigadores sospechan que la organización continuaba utilizando la misma modalidad detectada en otras causas de narcotráfico aéreo en la región, con conexiones directas entre Bolivia y el norte santafesino.