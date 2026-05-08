Golpe en Santa Fe: una avioneta con 442 kilos de cocaína y el lazo con una banda narco internacional
Ocho personas quedaron detenidas tras un impresionante operativo contra el narcotráfico. Investigan quién es el dueño de la droga.
Un operativo contra el narcotráfico realizado en el norte de la provincia de Santa Fe terminó con el secuestro de más de 440 kilos de cocaína que eran transportados en una avioneta y la detención de ocho personas. La investigación que ahora apunta a una estructura narco internacional vinculada al uruguayo Sebastián Marset y a uno de sus hombres de confianza, José Pedro Rojas Velasco.
Cómo fue el operativo contra el narcotráfico en Santa Fe
El procedimiento fue llevado adelante por la Policía Federal Argentina junto a otras fuerzas federales en una zona rural del departamento Vera, donde los investigadores lograron interceptar una avioneta que había aterrizado en una pista clandestina montada en un campo conocido como “Don Julio”, en inmediaciones de La Sarnosa.
Según informaron fuentes judiciales y del Ministerio de Seguridad Nacional, la investigación comenzó hace unos 45 días luego de que la DEA aportara información clave sobre un número telefónico argentino vinculado a vuelos clandestinos provenientes de Bolivia. Ese dato permitió avanzar sobre una organización que utilizaba avionetas para ingresar la droga a Argentina y luego distribuirla mediante una compleja logística terrestre.
Las tareas de inteligencia incluyeron escuchas telefónicas, seguimientos, drones, cámaras ocultas y vigilancia aérea. Incluso se utilizó un helicóptero y participaron grupos especiales como el GEOF y GE-1, que permanecieron ocultos en la zona esperando el aterrizaje de la aeronave.
El operativo se activó cuando la avioneta, una Cessna 210 proveniente de Bolivia, descendió en la pista clandestina. En el mismo lugar aguardaban camionetas y camiones preparados para trasladar el cargamento de droga. En ese momento, las fuerzas federales irrumpieron y detuvieron a ocho sospechosos.
Entre los arrestados hay dos ciudadanos bolivianos señalados como piloto y copiloto de la aeronave, mientras que los otros seis detenidos serían oriundos de Vera y Calchaquí. En total se secuestraron unos 442 kilos de cocaína distribuidos en cerca de 380 panes.
Además de la droga y la avioneta, los investigadores incautaron dos camionetas Toyota Hilux y Ford Ranger, dos camiones Ford Cargo y Fiat Iveco, 16 teléfonos celulares, equipos de comunicación, bidones de combustible y una antena satelital Starlink, para la logística de la organización criminal.
La relación del cargamento de droga con un narco uruguayo
La causa está a cargo de la PROCUNAR, encabezada por Diego Iglesias, con la participación del Fiscal Federal Matías Scilabra, y del Juzgado Federal de Garantías N°1 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros.
Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores es la posible conexión con la estructura narco del uruguayo Sebastián Marset. De acuerdo con la pesquisa, el número telefónico que dio origen a la investigación mantenía contactos con “Pepa” Rojas Velasco, considerado un hombre clave dentro de la organización criminal.
Rojas Velasco fue asesinado el pasado 26 de abril en Santa Cruz de la Sierra, minutos antes de una carrera automovilística, cuando sicarios dispararon contra el vehículo que conducía bajo el seudónimo “Pedro Pablo”. Según autoridades bolivianas, había quedado al frente de la organización tras la captura y extradición de Marset a Estados Unidos.
Las escuchas también permitieron reconstruir cómo operaba la banda en territorio santafesino. Los sospechosos acondicionaban caminos rurales para utilizarlos como pistas clandestinas y realizaban recorridos de vigilancia para garantizar el aterrizaje de las aeronaves. En una de las conversaciones interceptadas el pasado 1 de mayo, uno de los involucrados lanzó una frase que alertó a las autoridades: “Vienen tres, una se va y dos quedan”.
El lunes 5 de mayo, una nueva comunicación alertó a los investigadores sobre la inminencia de la operación: “Ya están. Ya vinieron”.
Tras el procedimiento principal, las fuerzas federales realizaron ocho allanamientos simultáneos en Vera y Calchaquí, incluyendo zonas urbanas y rurales asociadas a la maniobra criminal, para profundizar la investigación sobre la red logística y financiera detrás del cargamento. Los investigadores sospechan que la organización continuaba utilizando la misma modalidad detectada en otras causas de narcotráfico aéreo en la región, con conexiones directas entre Bolivia y el norte santafesino.
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